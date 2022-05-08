Как ухаживать за земляникой в мае, чтобы получить богатый урожай ягод? Несколько полезных советов

Особенно тщательного ухода в мае требует земляника. Содержите почву вокруг растений и в междурядьях в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, рассказали в программе «Плюс-минус» .

При засушливой погоде посадки регулярно поливайте, особенно при выдвижении цветоносов, в фазу цветения и в начале завязывания ягод. Для сохранения запасов влаги в почве своевременно мульчируйте земляничные гряды, это сократит количество рыхлений, а укрытие междурядий мульчбумагой или другими материалами освободит вас от прополки сорняков. На грядах земляники с пленочными каркасами в период цветения растений пленку на день открывайте, чтобы насекомые могли свободно посещать цветки.