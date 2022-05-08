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Как ухаживать за земляникой в мае, чтобы получить богатый урожай ягод? Несколько полезных советов

08 мая 2022 18:26
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Особенно тщательного ухода в мае требует земляника. Содержите почву вокруг растений и в междурядьях в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Как ухаживать за земляникой в мае, чтобы получить богатый урожай ягод? Несколько полезных советов-1

При засушливой погоде посадки регулярно поливайте, особенно при выдвижении цветоносов, в фазу цветения и в начале завязывания ягод. Для сохранения запасов влаги в почве своевременно мульчируйте земляничные гряды, это сократит количество рыхлений, а укрытие междурядий мульчбумагой или другими материалами освободит вас от прополки сорняков. На грядах земляники с пленочными каркасами в период цветения растений пленку на день открывайте, чтобы насекомые могли свободно посещать цветки.  

Как ухаживать за земляникой в мае, чтобы получить богатый урожай ягод? Несколько полезных советов-4

Не забывайте и о своевременной борьбе с вредителями. Против малинно-земляничного долгоносика на посадках земляники можно применить мыльно-керосиновую эмульсию, раствор хвойного препарата, настои и отвары инсектицидных растений.  

Как ухаживать за земляникой в мае, чтобы получить богатый урожай ягод? Несколько полезных советов-7

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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