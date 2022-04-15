Прививка плодовых деревьев. Как это правильно сделать?

Валерия Яскевич, корреспондент:

От того, насколько правильно и своевременно проведены работы в саду, зависит будущий урожай. Прививать растения можно на протяжении всего года, но наиболее естественна и эффективна весенняя прививка плодовых деревьев. Черенки заготавливают заранее: осенью или нарезаются перед процедурой, но до того, как набухают почки.

Александр Таранов, директор Института плодоводства НАН Беларуси, кандидат сельскохозяйственных наук:

Основным способом прививки в условиях Республики Беларусь является окулировка. Окулировка осуществляется, как правило, несколькими способами – это в Т-образный разрез или же вприклад. Весной деревьям проводится так называемая ревизия. Проверяют, прижились ли прививки, а затем принимают решение о ремонте поврежденных участков, если такие есть. Лучшего всего делать это в начале апреля. В более поздние сроки пользуются другими способами реанимации.

Руслан Шайкин, орнитолог, общественный эколог, директор центра экологического воспитания и развития:

Если у нас растет какое-то дерево, которое требует улучшения породы, то необходимо провести черенкование. Есть несколько разновидностей, например, когда обрезается сучок и потом по центру вставляется черенок, он аккуратно обрабатывается специальным садовым варом, закрепляется и в результате оставляется на какое-то время для приживания. Дерево принимает свойства того черенка, который мы прививаем к данному дереву. Деревья, как и люди, нуждаются в постоянном уходе и заботе. И при отсутствии профилактических работ могут заболеть.

Виктория Мазаник, заместитель директора Центра экологического воспитания и развития:

На листиках плодовых деревьев, особенно яблони, есть такие черные точечки. Это вот как раз заболевание плодовых деревьев, называется парша. Чтобы спасти плодовые деревья от этого заболевания, нельзя пропустить этот момент обработки весенней.

Деревья обрабатываются специальными средствами. Наносить их нужно только на набухающие листочки, на раскрытые нельзя, иначе есть шанс сжечь плодовые листья. С помощью биопомощников обрабатывают и опавшую листву, но эта процедура проводится осенью. Виктория Мазаник:

В домашних условиях можно сделать препараты на основе мочевины, а также медного и железистого купороса. Ими обрабатываем как раз опавшую листву осенью. Почему выгребается опавшая листва, потому что как раз не дает распространиться этим нашим вредителям.