Народные приметы на последнюю неделю мая. Будет ли лето дождливым и в какой день просыпаются комары?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 23 мая в народе Симонов день, рассказали в программе «Плюс-минус». Если долго идет дождь, все лето будет ненастным. Кучевые облака весь день на небе и к вечеру не исчезают – ближайшие дни будут солнечными и теплыми. Птицы до утра поют – к дождю. С утра много пчел над цветами – день будет погожим и солнечным.

24 мая в народе Мокий Мокрый. С ним связано несколько примет. Если на Мокия идет дождь, лето мокрым выдастся. Восход солнца красный, летом будет много гроз. Кот уснул животом кверху – к жаркой погоде. В лесу отходят сморчки – жди появления белых грибов. Если дождь пошел после обеда, он будет капать долго.