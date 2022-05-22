Народные приметы на последнюю неделю мая. Будет ли лето дождливым и в какой день просыпаются комары?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 23 мая в народе Симонов день, рассказали в программе «Плюс-минус». Если долго идет дождь, все лето будет ненастным. Кучевые облака весь день на небе и к вечеру не исчезают – ближайшие дни будут солнечными и теплыми. Птицы до утра поют – к дождю. С утра много пчел над цветами – день будет погожим и солнечным.
24 мая в народе Мокий Мокрый. С ним связано несколько примет. Если на Мокия идет дождь, лето мокрым выдастся. Восход солнца красный, летом будет много гроз. Кот уснул животом кверху – к жаркой погоде. В лесу отходят сморчки – жди появления белых грибов. Если дождь пошел после обеда, он будет капать долго.
25 мая вспоминают святого Епифания. В народе заметили, что обычно в этот день начинает цвести калина. По народным приметам можно определить погоду на предстоящее лето. Например, если утром 25 мая заря ярко-красная, оно будет жаркое и засушливое. Ясную и солнечную погоду можно ждать, если на Епифана летает много пчел и сильно пахнет цветущая акация.
26 мая – Лукерья Комарница. Считалось, что в это время как раз просыпаются комары. Если в этот день появилось много этих насекомых, значит установилась хорошая и теплая погода. А если комаров нет, то в мае дождей не будет. Ласточки и стрижи активно кружат в воздухе – стоит ждать жаркой погоды.
27 мая почитается память святого Исидора. Туман и град в ближайшие недели предвещают обильные осадки. Листья кленов утром липкие – вечером будет плохая погода. Если 27 мая прилетели стрижи, то впереди ждут теплые дни. Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой и солнечной.
Станет ли теплее в конце мая или снова дожди и холод? Читайте здесь.