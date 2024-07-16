Роман Головченко встретился с вице-президентом Венесуэлы

От промышленной кооперации до взаимных поставок продовольствия. Основные направления сотрудничества обсудил премьер-министр Роман Головченко на встрече с вице-президентом и министром планирования Венесуэлы Рикардо Менендесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры прошли в Каракасе в рамках официального визита правительственной делегации. С Венесуэлой у нас давние отношения, но настало время их перезапустить. На встрече предметно обсудили ряд совместных стратегических проектов. Это предприятия по производству сельскохозяйственной и грузовой техники с высокой долей локализации. А еще белорусы готовы строить в Венесуэле социальное жилье и промышленные объекты, продолжить поставки продуктов питания. Есть и другие сферы интересов – наука, образование.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Приняты конкретные решения, которые должны быть реализованы в самое ближайшее время. И они лягут в основу стратегического плана развития двусторонних отношений на ближайшие 10 лет, которые, мы надеемся, утвердят президенты наших стран в ходе их скорой встречи. У нас есть абсолютно все, чтобы торгово-экономические отношения вышли на новый уровень.