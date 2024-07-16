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Роман Головченко встретился с вице-президентом Венесуэлы

16 июля 2024 06:39
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От промышленной кооперации до взаимных поставок продовольствия. Основные направления сотрудничества обсудил премьер-министр Роман Головченко на встрече с вице-президентом и министром планирования Венесуэлы Рикардо Менендесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко встретился с вице-президентом Венесуэлы-1

Переговоры прошли в Каракасе в рамках официального визита правительственной делегации. С Венесуэлой у нас давние отношения, но настало время их перезапустить. На встрече предметно обсудили ряд совместных стратегических проектов. Это предприятия по производству сельскохозяйственной и грузовой техники с высокой долей локализации. А еще белорусы готовы строить в Венесуэле социальное жилье и промышленные объекты, продолжить поставки продуктов питания. Есть и другие сферы интересов – наука, образование.

Роман Головченко встретился с вице-президентом Венесуэлы-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Приняты конкретные решения, которые должны быть реализованы в самое ближайшее время. И они лягут в основу стратегического плана развития двусторонних отношений на ближайшие 10 лет, которые, мы надеемся, утвердят президенты наших стран в ходе их скорой встречи. У нас есть абсолютно все, чтобы торгово-экономические отношения вышли на новый уровень.

Роман Головченко встретился с вице-президентом Венесуэлы-7

Венесуэла – первый пункт латиноамериканской командировки белорусской правительственной делегации. Далее Куба и Никарагуа. С этими странами нас также объединяют общие интересы и ценности.

# Беларусь-Венесуэла # Экономика # Роман Головченко

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