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Праздник книги и искусства! Международная книжная выставка-ярмарка продолжается в Минске

20 марта 2026 06:22
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В ритме праздника книги и искусства. В Минске 20 марта – новый день Международной книжной выставки-ярмарки. Главная сцена будет жить встречами с писателями, презентациями новых изданий и творческими проектами. Главное событие – торжественная церемония награждения победителей 65-го Национального конкурса «Искусство книги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

XXXIII Минская книжная выставка-ярмарка – увидели редкие экспонаты и пообщались с издателями

Праздник книги и искусства! Международная книжная выставка-ярмарка продолжается в Минске-2

Награды получат лучшие издательские проекты. Конкурс традиционно отмечает самые яркие достижения в оформлении и полиграфии, показывая, что белорусская книга – это не только содержание, но и искусство. Выставка в 2026 году собрала более 500 экспонентов из 23 стран. В программе дня – презентация Узбекистана, новые книги белорусских и зарубежных авторов, проекты Союза писателей, музыкально-поэтические выступления.

XXXlll Минская международная книжная выставка-ярмарка продлится до 22 марта

Особый акцент – 35-летие СНГ и Год белорусской женщины. Эти темы звучат в экспозициях и культурных встречах, придавая выставке особую атмосферу. Минская книжная ярмарка продлится до 22 марта и обещает еще много премьер, открытий, живых и ярких эмоций.

# Книги # Выставка # СНГ # Год белорусской женщины

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