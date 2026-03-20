Праздник книги и искусства! Международная книжная выставка-ярмарка продолжается в Минске

В ритме праздника книги и искусства. В Минске 20 марта – новый день Международной книжной выставки-ярмарки. Главная сцена будет жить встречами с писателями, презентациями новых изданий и творческими проектами. Главное событие – торжественная церемония награждения победителей 65-го Национального конкурса «Искусство книги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Награды получат лучшие издательские проекты. Конкурс традиционно отмечает самые яркие достижения в оформлении и полиграфии, показывая, что белорусская книга – это не только содержание, но и искусство. Выставка в 2026 году собрала более 500 экспонентов из 23 стран. В программе дня – презентация Узбекистана, новые книги белорусских и зарубежных авторов, проекты Союза писателей, музыкально-поэтические выступления.

XXXlll Минская международная книжная выставка-ярмарка продлится до 22 марта

Особый акцент – 35-летие СНГ и Год белорусской женщины. Эти темы звучат в экспозициях и культурных встречах, придавая выставке особую атмосферу. Минская книжная ярмарка продлится до 22 марта и обещает еще много премьер, открытий, живых и ярких эмоций.