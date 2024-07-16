Лукашенко о решении конфликта на границе: работали дипломатическим языком – добились успехов

Тема ликвидации разгула стихии звучала и во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Глава государства вручил благодарности выпускникам военных вузов и генеральские погоны, озвучил важнейшие посылы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, мы уверены, что «стрелять – это крайний метод» и все можно решить путем переговоров. Алена Сырова продолжит тему.

Дворец Независимости. Концентрация представителей силовых ведомств на квадратный метр такая, что становится чуть не по себе, но повод хороший, как и настроение. Все стали на ступеньку выше. Делиться им с журналистами офицеры не спешат – все же эти люди к публичности не привыкли. Среди всех выделяются сотрудники МЧС, которые всегда рядом с гражданскими и готовы прийти на помощь в любой ситуации.

На самом деле, это очередная ступень образования. И, действительно, очень важно не терять сноровки, чтобы глаз не замылился, обязательно надо свой уровень повышать. Учиться у преподавателей, общаться с коллегами, перенимать опыт. Это действительно очень важный этап, который в профессии должен быть обязательно.

Прошедшие выходные выдались весьма напряженными для всех людей в погонах. И если военным и Главнокомандующему удалось ликвидировать напряженность на южных рубежах страны, то ликвидировать последствия разгула стихии пока еще только предстоит. Приветствуя руководителей ведомств, Президент, ожидаемо, остановился у Вадима Синявского.

– У тебя день. Говорили, что за день справитесь.

– В полном объеме подняты все силы…

– День у вас! И прежде, чем приступить к красивой церемонии, в этот важный для страны день (именно для страны, а не только для каждого в зале госнаград) Главнокомандующий счел необходимым напомнить присутствующим о главном – об ответственности, которую каждый взял на себя, надев форму и дав присягу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы за Родину, конечно же. Но прежде всего должны понимать, что за нами стоят наши семьи, наши дети, старики и женщины – наш народ. Они верят в нас. Их вера – наша сила. Восемь десятилетий прошло с момента, когда наша страна стала свободной от вражеского сапога, и вот мы снова балансируем на грани того, чтобы не оказаться втянутыми в горячую войну. Лукашенко: мы не допустим повторения трагедии 1941 года. Это наша принципиальная позиция.

Александр Лукашенко:

Вы видите, как мир методично превращается в глобальное поле боя. Какие только ни ведутся битвы: ментальные, идеологические, кибер- и прокси-войны. Это реальность.

Все присутствующие прекрасно знают, что происходит сегодня на южных и западных рубежах страны – чего-то сверх объяснять им не надо. Как и знают, что во имя выполнения главной задачи – сохранения мира на белорусской земле – делают все и даже то, что иногда кажется невозможным. Речь не только о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия, но и о том, как военные умеют договариваться не хуже дипломатов.