Олег Кожемяко: сотрудничество Беларуси и Приморского края идёт по всем направлениям

Глава государства встретился с губернатором Приморского края России. В Беларуси Олег Кожемяко бывает нередко и часто встречается с Александром Лукашенко. Что в свою очередь наглядно показывает крепость сотрудничества между Беларусью и Приморским краем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество Беларуси с Приморским краем наиболее активное среди всех регионов Дальнего Востока. И этому даже не преграда расстояние в без малого 9 800 километров. Стоит отметить, что Приморский край – крупный потребитель белорусской техники. В прошлом году отечественные предприятия поставили в регион более 430 единиц техники.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Необходимо продолжать ту большую работу, которую мы ведем уже на протяжении нескольких лет. Она идет по всем направлениям. Помимо экономики, сельского хозяйства, продуктов питания, одно из интересных направлений – развитие лесного хозяйства. Первая группа уезжает сюда учиться. Уже 21 человек у вас в Институте лесного хозяйства. Наши преподаватели тоже будут проходить здесь курсы обучения, ваши педагоги и преподаватели будут преподавать у нас, читать лекции. То есть этот обмен даст возможность открыть и совместные предприятия. «Гомельдрев» заинтересован в поставках шпона ясеневого. Мы же заинтересованы в сборке там и поставке мебели для детских садов и ведения домашнего хозяйства.