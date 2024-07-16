Прямой эфир

В горах Кабардино-Балкарии погиб белорус

16 июля 2024 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В горах Кабардино-Балкарии погиб белорус. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В горах Кабардино-Балкарии погиб белорус-1

Мужчина 1990 года рождения был участником группы из 14 белорусских туристов. Во время перехода через ущелье он сорвался со скалы и рухнул вниз. Прибывшие на место ЧП специалисты констатировали его смерть. К эвакуации тела погибшего привлекли сотрудников эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. По данным ведомства, группа белорусов свой маршрут не регистрировала.

# Несчастный случай # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске вспоминают первый партизанский парад 1944-го
16 июля 2024 13:43

В Минске вспоминают первый партизанский парад 1944-го

Лукашенко: «Мы будем воевать только тогда, когда чужой сапог ступит на нашу землю»
16 июля 2024 13:41

Лукашенко: «Мы будем воевать только тогда, когда чужой сапог ступит на нашу землю»

«Хочу получить опыт и узнать новых людей». Чем ещё привлекают студотряды молодых людей?
16 июля 2024 13:12

«Хочу получить опыт и узнать новых людей». Чем ещё привлекают студотряды молодых людей?