В горах Кабардино-Балкарии погиб белорус. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина 1990 года рождения был участником группы из 14 белорусских туристов. Во время перехода через ущелье он сорвался со скалы и рухнул вниз. Прибывшие на место ЧП специалисты констатировали его смерть. К эвакуации тела погибшего привлекли сотрудников эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. По данным ведомства, группа белорусов свой маршрут не регистрировала.