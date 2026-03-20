Нацбанк Беларуси рассматривает возможность снижения ставки рефинансирования

Национальный банк Беларуси рассматривает возможность снижения ставки рефинансирования. Это решение может быть принято по мере замедления инфляции и стабилизации других факторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка рефинансирования – ориентир для всего рынка: от нее зависит стоимость кредитов и доходность депозитов. Если ключевая ставка снижается, банки получают возможность выдавать кредиты под меньший процент, а значит, бизнесу и населению становится проще привлекать средства на развитие или крупные покупки. В то же время доходность вкладов может уменьшиться, поэтому внимание смещается на качество и разнообразие банковских продуктов.

По данным Нацбанка, в феврале инфляция показала самые низкие темпы роста за последние девять лет. Это открывает перспективу для снижения ставки и создания более доступных условий кредитования, что должно поддержать инвестиции и потребительскую активность.