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Нацбанк Беларуси рассматривает возможность снижения ставки рефинансирования

20 марта 2026 07:02
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Национальный банк Беларуси рассматривает возможность снижения ставки рефинансирования. Это решение может быть принято по мере замедления инфляции и стабилизации других факторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк Беларуси рассматривает возможность снижения ставки рефинансирования-2

Ставка рефинансирования – ориентир для всего рынка: от нее зависит стоимость кредитов и доходность депозитов. Если ключевая ставка снижается, банки получают возможность выдавать кредиты под меньший процент, а значит, бизнесу и населению становится проще привлекать средства на развитие или крупные покупки. В то же время доходность вкладов может уменьшиться, поэтому внимание смещается на качество и разнообразие банковских продуктов.

По данным Нацбанка, в феврале инфляция показала самые низкие темпы роста за последние девять лет. Это открывает перспективу для снижения ставки и создания более доступных условий кредитования, что должно поддержать инвестиции и потребительскую активность.

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# Национальный банк Республики Беларусь

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