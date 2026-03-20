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Беларусь и Куба намерены расширять сотрудничество в аграрной сфере

20 марта 2026 06:39
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Беларусь и Куба намерены развивать сотрудничество в аграрной сфере. В Минске и Гаване в режиме видеоконференции прошел межпарламентский семинар, посвященный этому вопросу. Встречу организовали в рамках плана реализации Соглашения о взаимодействии между Национальным собранием Беларуси и Национальной ассамблеей народной власти Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Куба намерены расширять сотрудничество в аграрной сфере-2

К обсуждению подключились парламентарии двух стран, представители профильных министерств и ведомств, а также руководители крупнейших предприятий АПК и банковского сектора. Участники рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия. В центре внимания – состояние и перспективы торговли сельхозпродукцией и продовольствием, а также возможности создания на Кубе совместных производств по переработке молока и мяса с использованием белорусских технологий.

Беларусь и Куба намерены расширять сотрудничество в аграрной сфере-4

Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В сельском хозяйстве мы всегда работали по экспорту по молочным продуктам, по мясным и по ряду других сельскохозяйственных групп товаров. То, что касается Кубы, естественно, это в первую очередь критический импорт кофе, овощей, фруктов, то, что необходимо для нашей страны.

Беларусь и Куба намерены расширять сотрудничество в аграрной сфере-6

Отдельно обсуждались механизмы финансового сотрудничества, включая расчеты в национальных валютах и использование кредитных линий Банка развития. Еще один важный блок – подготовка кадров. Стороны поддержали идею возобновления программ стажировок кубинских специалистов на белорусских агрохолдингах и в научно-практических центрах. По итогам встречи депутаты договорились продолжить практику тематических межпарламентских семинаров. Следующая сессия будет посвящена гуманитарному сотрудничеству – вопросам образования, культуры и науки.

# Беларусь-Куба # Иван Маркевич

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