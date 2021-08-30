Будет ли Беларусь с картошкой? Рассказывает руководитель успешного фермерского хозяйства
Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вы сам себе Министерство сельского хозяйства как фермер. Вы принимаете решение, что делать, каким образом продать. У вас как? В фермерских хозяйствах лучшая ситуация с урожайностью или это не зависит от того, какая форма собственности?
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Рассказываю простое. В том году пшеницы 130 килограмм на гектар. Я за долги забрал пшеницу. Хватило, у меня было 30 гектар, и я эти 4 тонны супер-супер элиты посадил на 30 гектар. И получилось 130 килограмм. Получил поздно. Мне отдали ее где-то 15 мая, я посадил эту пшеницу. Сделал все, как положено, и получил урожай пшеницы в том году чистыми зерна 70 центнеров с гектара.
В этом году посадил на месяц раньше, все сделал намного лучше, посеял 190 килограмм и получил урожайность 32 центнера с гектара. Там, где поле стояло, я проспорил, говорил, 80 центнеров с гектара будет 100 %.
«Обеспечим страну и хлебом, и мукой, и макаронами». Как в Беларуси в 2021-м обстоят дела с урожаем?
Кирилл Казаков:
Погода.
Владимир Крапивка:
Только погода. А где болото, торфяник, там 62. А там 22. Вот разница. В этом году решающий фактор 100 %– погода. Даже по картофелю. У меня элитные семена, суперэлита. Посадил картофель элиту, получил 6 тонн с гектара. Подумал, сейчас период дождей будет, и семена начнут вторичный рост, они будут плохо храниться. 6 тонн – посоветовался с учеными, говорят: ладно, нормально. А там, где третья репродукция, я никогда не высаживаю. Семян не было, я посадил. Там уже около 40 тонн с гектара.