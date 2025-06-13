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За 5 месяцев 2025-го работники филиала «Минские кабельные сети» провели 31 рейд

13 июня 2025 07:26
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Электроэнергия – это не просто ресурс, а основа жизни современного города. Но каждый год из-за незаконных подключений и хищений – энергокомпании несут огромные убытки, а потребители – рискуют остаться без света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 5 месяцев 2025-го работники филиала «Минские кабельные сети» провели 31 рейд-2

Только за пять месяцев 2025 года работники филиала «Минские кабельные сети» провели 31 рейд, выявив десятки случаев безучетного и бездоговорного потребления. По итогам проверок составлено 43 акта о нарушениях. Специалисты обращают внимание, хищение электроэнергии – это не только материальная ответственность, но и реальная угроза для жизни.

За 5 месяцев 2025-го работники филиала «Минские кабельные сети» провели 31 рейд-4

Виталий Ковалев, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «‎Минские кабельные сети» РУП «‎Минскэнерго»:
Напоминаем, что безучетное потребление электроэнергии может не только оставить без электричества важные социальные объекты и других потребителей, но и нанести вред здоровью нарушителя и окружающих его людей. Предотвращая факты нарушения правил электроснабжения, мы сокращаем вероятность возникновения аварийных режимов и отключения в электрической сети.

За 5 месяцев 2025-го работники филиала «Минские кабельные сети» провели 31 рейд-6

Если вы заметили хищение электроэнергии или знаете о незаконных подключениях – сообщите в «Минские кабельные сети» по короткому номеру 144. Специалисты гарантируют, информация останется анонимной.

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