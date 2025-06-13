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ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли удары по иранским военным объектам

13 июня 2025 07:20
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ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли удары по иранским военным объектам-0

Израиль приступил к операции «Восстающий лев», чтобы ударить по важнейшим объектам иранской ядерной программы. Об этом пишет ТАСС

По заявлению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, она будет длиться столько, сколько потребуется.

Он отметил, что дипломатическое решение конфликта с Тегераном невозможно, и отказ Ирана сократить свой ядерный арсенал вынудил Израиль нанести удар.

Нетаньяху привел исторические параллели, сравнив ситуацию с нерешительностью европейских лидеров перед Второй мировой войной.

Он также обратился к Библии, подчеркнув право Израиля принимать профилактические меры для самозащиты. По его словам, страна «восстала как львы», чтобы защитить себя.

Фото: pixabay

# Международная политика # Израиль

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