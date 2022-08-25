«Разразился там какой-то блевотной тирадой». Азарёнок прокомментировал высказывание Гончаренко

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть либералы, а есть нацисты. Есть нацисты, а есть слизь. Новость последних двух часов: Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении так называемого народного депутата Верховной Рады пана Гончаренко. Давайте посмотрим, что это за персонаж. Есть у нас фотография, такая фотоподборка. Это он, значит, обычный такой, видон павлиний. Вот это Одесса, 2 мая, Дом профсоюзов. Здесь он пока просто наблюдает. А вот он жадно снимает с подробностями фотографии убитых. А вот он еще с одной слизью, а сзади ***** на палочке, извините. Вот мы видим весь творческий путь этого персонажа. И вчера, когда наш Президент поздравил украинцев с Днем независимости, пожелав им мира, он, значит, разразился там какой-то блевотной тирадой. Даже не буду цитировать. Соответственно, Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Они вчерашнее обращение Президента, у них часто звучало слово: цинизм. Интересно, когда им желают мира, они называют это цинизмом. А когда они делают торты, кексы с головами матерей и жен солдат – это не цинизм?