«Разразился там какой-то блевотной тирадой». Азарёнок прокомментировал высказывание Гончаренко

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим подлое убийство Дарьи Дугиной, бандеровский террор и награды силовикам от Александра Лукашенко. В гостях публицист, писатель Андрей Муковозчик и журналист Константин Придыбайло.
Григорий Азаренок, СТВ:
Есть либералы, а есть нацисты. Есть нацисты, а есть слизь. Новость последних двух часов: Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении так называемого народного депутата Верховной Рады пана Гончаренко. Давайте посмотрим, что это за персонаж. Есть у нас фотография, такая фотоподборка. Это он, значит, обычный такой, видон павлиний. Вот это Одесса, 2 мая, Дом профсоюзов. Здесь он пока просто наблюдает. А вот он жадно снимает с подробностями фотографии убитых. А вот он еще с одной слизью, а сзади ***** на палочке, извините. Вот мы видим весь творческий путь этого персонажа. И вчера, когда наш Президент поздравил украинцев с Днем независимости, пожелав им мира, он, значит, разразился там какой-то блевотной тирадой. Даже не буду цитировать. Соответственно, Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Они вчерашнее обращение Президента, у них часто звучало слово: цинизм. Интересно, когда им желают мира, они называют это цинизмом. А когда они делают торты, кексы с головами матерей и жен солдат – это не цинизм?
Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
Для них это нормально. Там перепутаны понятия о добре и зле, и о человеческом. На Банковой, я имею в виду. Там весь истеблишмент сам себя расчеловечил. Сами за это, как вы говорите, Григорий, будут гореть в аду, как я говорю, понесут за это заслуженное наказание. Обязательно понесут. Что касается Гончаренко, вы правильно говорите – это слизь. Завели на него дело – правильно сделали, ну и все на этом. Попадется – ну и все, раздавим, размажем, вытрем после этого руки, вымоем и пойдем дальше. Больше он не стоит ничего, на самом деле. Человек-слизь.
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