Придыбайло про убийство Дугиной: «Кто воюет против нас и ради чего, для многих стало в очередной раз понятно»

Константин Придыбайло, тележурналист, специальный корреспондент Russia Today:

Произошла какая-то всеобщая мобилизация, всеобщая именно мобилизация, не под ружье встали. А мобилизация смысла, мобилизация интеллекта, мобилизация понимания, какой наш враг все-таки на самом деле. И кто наши враги, и какие у них цели. И ко всему прочему еще добавился День независимости Украины. Бесконечные видеоролики Зеленского, комментарии Арестовича и прочих. И этот образ врага настолько сейчас отчетливо проявился. Все устали, на самом деле. Есть у общества уже усталость в принципе от информационной кампании, которой сопровождают специальную военную операцию. Действительно, интерес у людей уже спал, военные решают свои задачи. А тут коснулось в тылу практически каждого. Да, не будем брать упырей. Но этот взрыв, этот теракт вновь поднял очередные вопросы, вновь поднял очередные темы. И этот образ врага, с кем мы воюем, с каким режимом мы воюем, вернее, с какой идеологией. И кто воюет против нас и ради чего, для многих стало в очередной раз понятно.

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