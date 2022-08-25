В походы – с патриотической пользой. В каком проекте смогут поучаствовать белорусские студенты?

Новости Беларуси. У студентов-2022 очередной важный этап в жизни. 25 августа вчерашних абитуриентов начали заселять в общежития вузов по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, только в Белорусском государственном педагогическом университете готовы предоставить места 3 500 студентам, 900 из них – первокурсники. В первую очередь такое право получили те, кто обладает блестящими знаниями, отличился в творчестве и спорте. Помимо комфортных условий проживания и, разумеется, качественного образования, для молодежи подготовили разнообразные активности, где можно интересно и с пользой провести свободное от учебы время. И еще немаловажно – подработать. По статистике, на протяжении учебного года 40 % старшекурсников БГПУ уже успешно работают.

Но, вкладываясь только материально, рассчитывать на полную отдачу молодежи не стоит. Двигатель прогресса в отношениях разных поколений – доверие. Вести на равных диалог со студентами Президент не раз призывал чиновников и преподавателей. Надежным партнером станет только тот, кто заслужил авторитет и может подставить плечо в трудную минуту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Молодежь, она такая, какая есть. И если она какая-то неважная или плохая, то это виноваты мы, что не привили молодому человеку и не убедили его в тех ценностях, которые присущи любому белорусскому гражданину! В каких-то вопросах, особенно что касается технологий, молодые люди гораздо компетентнее, чем мы. И это нормально. Им доступно любое образование в мире, они более мобильны, эрудированны, а значит – более требовательны. С ними надо вести разговор на равных, без формализма и фальши. Что нужно современному молодому человеку? Как и во все времена – уверенность в завтрашнем дне, возможность получить образование, трудоустроиться и создать семью. Все институты государства должны работать на это, помогая молодому человеку. При этом лучшая помощь – взаимная. Преподаватели идут навстречу в образовательном процессе: подсказывают, направляют словом и делом. А выпускники, получив дипломы, гармонично вливаются в работу экономики.

Светлана Малиновская, начальник управления воспитательной работы с молодежью БГПУ:

У нас в университете реализуется очень интересный проект уже 57 лет. Это «Звездные походы» студентов и преподавателей по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. И, конечно, такие мероприятия способствуют сплочению студентов разных национальностей, интернациональному воспитанию. Но и, конечно, они несут такой большой патриотический смысл, потому что студенты видят, каким трудом далась Победа, сколько было затрачено человеческих ресурсов для того, чтобы мы сегодня жили под мирным небом.