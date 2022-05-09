Разобрать автомат или сходить в лазерный тир? Узнали, чем можно заняться в парке Победы на 9 Мая

Новости Беларуси. Праздничная локация в стиле милитари развернулась у входа в музейно-парковый комплекс «Победа». Здесь и выставка новейших образцов вооружения и ретро-техника. Все площадки интерактивные. Сюрпризы также приготовили сотрудники ГАИ и кинологический центр Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яна Шипко готова рассказать, ради чего в праздничный маршрут по городу стоит включить парк Победы.

Яна Шипко, корреспондент:

Прийти в День Победы в парк с одноименным названием сегодня будет не просто символично, но и особенно интересно тем, кто увлекается как военной историей, так и в целом интересуется развитием современной армии. Здесь можно познакомиться с различными аспектами, но одним из самых зрелищных моментов стало выступление четверолапых напарников наших военнослужащих. Площадка кинологического центра Вооруженных Сил собрала аншлаг. «Решить тесты по ПДД, разукрасить настоящий автомобиль». Что подготовила ГАИ Минска ко Дню Победы? Читать здесь.

Яна Шипко:

Глядя на мастерство кинологов, а главное смелость и блестящее выполнение команд их подопечными, вспоминается, какой большой вклад внесли собаки в Великую Победу: уничтожали вражескую бронетехнику, выносили раненых с поля боя, служили вместе с саперами. Самый известный пес Джульбарс удостоен чести поучаствовать в параде Победы в мае 1945 года. Правда, из-за ранений его несли, говорят, на кителе самого Сталина.

Валерий Рык, заместитель начальника по специальной службе кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси:

В рамках данного мероприятия мы демонстрировали возможности применения наших собак по дрессировке общего курса, по специальному курсу таким навыкам, как поиск и обнаружение взрывчатых веществ в ручной клади. Задержание нарушителя в различных вариантах. И преодоление различных препятствий.