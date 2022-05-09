Прямой эфир

Военные песни, ретро-причёски и записки с фамилиями фронтовиков. Как празднуют День Победы в Гродно?

09 мая 2022 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В центре Гродно на крыше драматического театра установили Знамя Победы. Это реплика того флага, который в 1945 году красноармейцы водрузили над рейхстагом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Военные песни, ретро-причёски и записки с фамилиями фронтовиков. Как празднуют День Победы в Гродно?-1

Праздник развернулся на Кургане Славы. Это особенный символ. Там хранится земля, собранная с мест воинских захоронений времен Великой Отечественной войны Гродненской области. Сегодня на Кургане особенно многолюдно. Здесь развернулись интерактивные площадки. Молодежь исполняла песни военных лет, будущие парикмахеры всем желающим делали прически периода 40-х прошлого века, а дети на асфальте мелом изображали рисунки Победы. Оживленно было у символичной золотой звезды, на которую каждый желающий мог прикрепить записку с именем родственника-фронтовика.  

Военные песни, ретро-причёски и записки с фамилиями фронтовиков. Как празднуют День Победы в Гродно?-3

Я повесила звезду с именем своего прадеда, который был рождения 1914 года и погиб в 1942 году. Получается, он был взят под Смоленском в плен и погиб в концлагере в Германии. У нас четыре человека ушло на войну, четверо из них не вернулось.  

Военные песни, ретро-причёски и записки с фамилиями фронтовиков. Как празднуют День Победы в Гродно?-6

Благодарна за этот мир, за эту свободу, за эту жизнь. Знаете, это чувство гордости и уважения, что мы действительно находимся здесь, мы имеем возможность благодарить и славить наш народ.  

Военные песни, ретро-причёски и записки с фамилиями фронтовиков. Как празднуют День Победы в Гродно?-9

У нас и дед воевал, и прадед. И все у нас воевали, для нас это очень значимый праздник.  

Военные песни, ретро-причёски и записки с фамилиями фронтовиков. Как празднуют День Победы в Гродно?-12

На празднике в Гродно организаторы постарались задействовать жителей всех возрастов, чтобы создать ту самую связь поколений.  

Читайте также:  

«Леди Смерть» убила 309 фашистов. Эти женщины наравне с мужчинами приближали Победу в 40-х. Вспоминаем их подвиги  

«Наша история начиналась с моего дедушки». Дочь партизана рассказала о героизме своих предков  

Расправились с ним три женщины. Как произошло убийство наместника Гитлера в Беларуси Вильгельма Кубе?  

# День Победы # общество # Галина Буро # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мой прадед лежит где-то под Могилёвом». Клуб «Виккру» продолжает искать погибших на войне солдат
09 мая 2022 15:03

«Мой прадед лежит где-то под Могилёвом». Клуб «Виккру» продолжает искать погибших на войне солдат

Что можно узнать из фронтового письма? На это ответил научный сотрудник Центра военной истории Беларуси
09 мая 2022 15:02

Что можно узнать из фронтового письма? На это ответил научный сотрудник Центра военной истории Беларуси

«Оно было написано 14 октября 1944 года в Бобруйске». Что могут рассказать военные письма-треугольники?
09 мая 2022 14:58

«Оно было написано 14 октября 1944 года в Бобруйске». Что могут рассказать военные письма-треугольники?