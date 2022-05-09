Военные песни, ретро-причёски и записки с фамилиями фронтовиков. Как празднуют День Победы в Гродно?

Новости Беларуси. В центре Гродно на крыше драматического театра установили Знамя Победы. Это реплика того флага, который в 1945 году красноармейцы водрузили над рейхстагом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник развернулся на Кургане Славы. Это особенный символ. Там хранится земля, собранная с мест воинских захоронений времен Великой Отечественной войны Гродненской области. Сегодня на Кургане особенно многолюдно. Здесь развернулись интерактивные площадки. Молодежь исполняла песни военных лет, будущие парикмахеры всем желающим делали прически периода 40-х прошлого века, а дети на асфальте мелом изображали рисунки Победы. Оживленно было у символичной золотой звезды, на которую каждый желающий мог прикрепить записку с именем родственника-фронтовика.

Я повесила звезду с именем своего прадеда, который был рождения 1914 года и погиб в 1942 году. Получается, он был взят под Смоленском в плен и погиб в концлагере в Германии. У нас четыре человека ушло на войну, четверо из них не вернулось.

Благодарна за этот мир, за эту свободу, за эту жизнь. Знаете, это чувство гордости и уважения, что мы действительно находимся здесь, мы имеем возможность благодарить и славить наш народ.