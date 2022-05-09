«На третьем этаже этого дома была наша квартира». Истории героев Советского Союза, в честь которых названы улицы Минска

Называть белорусские улицы в честь героев Великой Отечественной стали через три года после Победы. Сегодня только в Минске о подвигах партизан, подпольщиков, летчиков и военноначальников напоминают 130 улиц. По всей Беларуси их более двух тысяч. За каждой фамилией – история жизней и сражений за родину.

Спустя 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков белорусы свято хранят память о тех, кто с честью выполнил свой воинский долг, оставаясь верным присяге и народу. Но лучше других о тех, чьи имена теперь навсегда с нами, могут рассказать только их потомки – дети великих героев.

Леонид Беда, сын героя Советского Союза:

На третьем этаже этого дома была наша квартира. Он выходил из этих ворот и напрямую в этом месте переходил проспект, а внизу находилось место регулировщика, который заметил этого товарища, регулярно перебегавшего здесь улицу, тем более проспект, и как-то подловил его.

Леонид Беда:

И увидел, что генерал, дважды герой Советского Союза. Говорил: «Что вы тут ходите? Пешеходного перехода же нет, товарищ генерал». А он ответил: «Так сделайте». И появился пешеходный переход. Народ, конечно, посмеялся.

Леонид Беда-младший, старший сын героя, пошел по стопам своего отца. Окончил Ейское авиационное училище и отдал военной авиации 36 лет. С самого детства отец брал его на аэродром и полигоны. В Лидской штурмовой авиационной дивизии маленький Леня знал все и всех. С 1963 до 1966 года Беда-старший был его командиром. Сегодня сын героя с гордостью вспоминает тот самый самолет, на котором летал его отец.

Леонид Беда:

Именно на этом самолете он выполнял полеты вплоть до 1976 года, когда 911-й авиационный полк перешел на новый тип самолета – МиГ-21. Но больше всего ему нравился именно этот самолет. Он так и говорил, что это последний самолет, а после него пошли изделия. Во время войны отец летал на самолете Ил-2 в составе 75-го штурмового авиационного полка этой дивизии.

Леонид Беда родился в 1920 году в селе Новопокровка (Казахстан), окончил Уральский учительский институт, параллельно с учебой занимался в аэроклубе. На фронт молодой летчик попал в августе 1942 года в штурмовой авиационный полк под Сталинградом. К тому времени большая часть города была сожжена, немецкие войска подошли вплотную. Единственным спасением стали советские штурмовики и бомбардировщики. Будущий герой начал войну сержантом, а закончил ее в звании гвардии майора. 214 боевых вылетов. Когда в воздухе появлялся его Ил-2, для противника и правда наступала настоящая беда. Он освобождал Прибалтику и Польшу, участвовал в битве за Донбасс и помогал с воздуха наземным войскам прорывать вражескую оборону в Крыму. Во время боев за освобождение Беларуси наносил удары по скоплению врага в Минском котле, штурмовал переправу через Березину и Неман. Славу летчику принесло умение совершать неожиданные маневры, которые обеспечивали успех и минимальные потери. Пилотов его эскадрилий называли школой Беды, а под командование Леонида Игнатьевича стремились попасть все летчики на фронте.

Леонид Беда:

Под 30 номером отец провоевал в 75-м авиационном полку всю войну, и этот номер он не менял. Если другой самолет получал, то на него опять наносили этот номер. Всю войну отец прошел вместе со своим стрелком Романовым. Вместе они выполнили более 200 боевых вылетов, что очень редко для воздушного стрелка, потому что они погибали гораздо чаще, чем летчики штурмовой авиации.

Жизнь героя трагически оборвалась 26 декабря 1976 года не в воздухе, а на земле. И это, пожалуй, был единственный раз, когда фамилия действительно сыграла с Бедой злую шутку. Автокатастрофа на трассе «Брест-Москва» декабрьским утром унесла жизни сразу двух великих людей: Леонида Беды и Федора Сурганова. Они оказались в одной машине за считанные минуты до смерти, да и сама авария была нелепым стечением обстоятельств. Но память о бессмертном летчике-герое навсегда останется не только на табличках домов, но и в наших сердцах.

Тамара Некрашевич, дочь героя Советского Союза:

Это двор, в котором с 1958 по 1987 года прожил папа. И мы жили здесь. В 1958 году мы переехали сюда. Они были совсем молодыми, а мы были детьми. Дом только заселился, здесь ничего не было.

Тамара Витольдовна Некрашевич (под девичьей фамилией Гинтовт) – дочь того самого Витольда Гинтовта, бесстрашного танкиста, героя Советского Союза. Его именем сегодня названа улица в Уручье, но мало кто знает, что жил Витольд Михайлович вместе с семьей в самом центре Минска, прямо напротив оперного театра.

Тамара Некрашевич:

Папа отличался тем, что он очень любил природу. У нас дома было очень много комнатных растений, и занимался ими папа. У нас дома был аквариум с рыбками, занимался ими тоже папа. Привозили деревья: береза, дуб, здесь рябинка была и елочки. Остались только дуб и береза, а елочки здесь не прижились. Очень не любил рассказывать о войне и был очень скромным . Когда отец умер, был поминальный стол, и там начали рассказывать люди, какой он был. Один товарищ-рабочий, который с папой работал более 10 лет, рассказал, что никогда не знал, что папа – Герой Советского Союза.

Витольд Гинтовт родился 7 марта 1922 года в деревне Слободщина Минского района в крестьянской семье. Окончил семь классов, работал трактористом и комбайнером, был призван в Красную армию с 1940, учился в полковой школе в Котовске. В 1941 году он воевал на Калининском направлении. Его первый серьезный бой вблизи деревни Рябиновка продолжался более трех часов. Маневрируя, механик-водитель подставлял под ответный огонь лобовую броню танка. В итоге Гинтовт с экипажем подбили более десятка танков и бронемашин. По армии сразу разошлась листовка, в которой говорилось, что в результате боя 34-ка получила 17 попаданий, а танк и экипаж уцелели благодаря мастерству и мужеству механика-водителя.