«Решить тесты по ПДД, разукрасить настоящий автомобиль». Что подготовила ГАИ Минска ко Дню Победы?

Новости Беларуси. Праздничная локация в стиле милитари развернулась у входа в музейно-парковый комплекс «Победа». Здесь и выставка новейших образцов вооружения и ретро-техника. Все площадки интерактивные. Сюрпризы также приготовили сотрудники ГАИ и кинологический центр вооруженных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разобрать автомат или сходить в лазерный тир? Узнали, чем можно заняться в парке Победы на 9 Мая. Подробности здесь.

Яна Шипко, корреспондент:

Интересную акцию придумала столичная ГАИ. На наших глазах автомобиль превратился в такую памятную разукрашку, где дети своей рукой писали пожелание мира. Какие еще активности приготовили госавтоинспекторы, узнаем подробнее у организаторов.