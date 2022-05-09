«Решить тесты по ПДД, разукрасить настоящий автомобиль». Что подготовила ГАИ Минска ко Дню Победы?

Новости Беларуси. Праздничная локация в стиле милитари развернулась у входа в музейно-парковый комплекс «Победа». Здесь и выставка новейших образцов вооружения и ретро-техника. Все площадки интерактивные. Сюрпризы также приготовили сотрудники ГАИ и кинологический центр вооруженных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Яна Шипко, корреспондент:
Интересную акцию придумала столичная ГАИ. На наших глазах автомобиль превратился в такую памятную разукрашку, где дети своей рукой писали пожелание мира. Какие еще активности приготовили госавтоинспекторы, узнаем подробнее у организаторов.
Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудники столичной Госавтоинспекции представили свои интерактивные зоны. В основном они предусмотрены для юных участников дорожного движения – это велогородок. Также ребята могут решить тесты по правилам дорожного движения, разукрасить настоящий автомобиль красками, а также сфотографироваться со служебным транспортом, посидеть в мотоцикле и поговорить в громкоговорящее устройство.
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