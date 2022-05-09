Прямой эфир

«Кавказским мясом будем угощать. Свинина и крылышки». Что можно попробовать на праздничной ярмарке у Дворца спорта?

09 мая 2022 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Праздничным настроением охвачен город-герой Минск. В каждом уголке нашей столицы ярко и масштабно отмечают священный праздник Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из самых крупных площадок развернулась на проспекте Победителей. Здесь работают большая ярмарка, фудкорт, организованы спортивные и развлекательные локации.

«Кавказским мясом будем угощать. Свинина и крылышки». Что можно попробовать на праздничной ярмарке у Дворца спорта?-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
С Днем Победы! Площадка у Дворца спорта напоминает праздничный калейдоскоп, здесь развлечения можно найти на любой вкус и цвет, на любой возраст.

На ярмарке можно попробовать сладкую вату, горячую кукурузу, много мясных изделий, натуральный мед, травяной чай из самовара и, конечно, фронтовая каша. Здесь есть все – от белорусских драников и заканчивая кавказским шашлыком.

«Кавказским мясом будем угощать. Свинина и крылышки». Что можно попробовать на праздничной ярмарке у Дворца спорта?-4

Кавказским мясом будем угощать. Свинина и крылышки. Шея у нас очень вкусная, кебабы есть.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Народные гуляния # общество # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Поддержать великую Россию». Делегация из Беларуси принимает участие в легендарном шествии «Бессмертный полк»
09 мая 2022 12:31

«Поддержать великую Россию». Делегация из Беларуси принимает участие в легендарном шествии «Бессмертный полк»

Лукашенко: «Оставьте нас в покое. Не трогайте нашу святую землю. Слишком глубоко она пропитана кровью предков»
09 мая 2022 12:18

Лукашенко: «Оставьте нас в покое. Не трогайте нашу святую землю. Слишком глубоко она пропитана кровью предков»

Лукашенко на церемонии возложения венков: «Нас, белорусов, русских, украинцев, они хотели стереть с лица земли»
09 мая 2022 11:56

Лукашенко на церемонии возложения венков: «Нас, белорусов, русских, украинцев, они хотели стереть с лица земли»