Раздельный сбор мусора – какой смысл в переработке отходов: «Большой город»

Директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич в программе «Большой город» рассказала, какие существуют способы решить проблему переполненных свалок, и как сделать переработку мусора эффективнее.
«Ежегодно минчанин выбрасывает около 500 кг отходов. Около 17% возвращается в переработку»
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Использовать 50% отходов поможет мусоросжигательный завод. Какие цели ставит Минск к 2035 году?
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