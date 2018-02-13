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Раздельный сбор мусора – какой смысл в переработке отходов: «Большой город»

13 февраля 2018 21:46
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Директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич в программе «Большой город» рассказала, какие существуют способы решить проблему переполненных свалок, и как сделать переработку мусора эффективнее.

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# общество # Вторсырье # Наталья Гринцевич

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