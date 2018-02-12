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Куда выбросить ртутные градусники, изношенные покрышки?

12 февраля 2018 08:38
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Новости Беларуси. Директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич в программе «Большой город» сообщила, куда можно сдать испозованные шины.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
В Минске у нас есть как приемные пункты по приему вторичного сырья, так у нас есть площадки. Что касается шин, у нас есть площадки для крупногабаритных отходов. Там принимают эти отходы. Если довезете свои покрышки до пунктов приема, там у вас их примут. Появились у нас в торговых объектах контейнеры для сбора ламп и батареек.

Раздельный сбор мусора – какой смысл в переработке отходов: «Большой город»

# общество # Вторсырье # Наталья Гринцевич

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