Куда выбросить ртутные градусники, изношенные покрышки?

Новости Беларуси. Директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич в программе «Большой город» сообщила, куда можно сдать испозованные шины.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

В Минске у нас есть как приемные пункты по приему вторичного сырья, так у нас есть площадки. Что касается шин, у нас есть площадки для крупногабаритных отходов. Там принимают эти отходы. Если довезете свои покрышки до пунктов приема, там у вас их примут. Появились у нас в торговых объектах контейнеры для сбора ламп и батареек.