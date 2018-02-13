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Исследование: в Беларуси количество тех, кто собирает раздельно отходы, за три года увеличилось на 50%

13 февраля 2018 21:33
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Новости Беларуси. Директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич в программе «Большой город» рассказала, готовы ли минчане сортировать мусор.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
В принципе, раздельный сбор мусора уже прижился. И количество людей, которые верят в то, что они, собирая раздельно отходы, помогают непосредственно экологии и стране, увеличилось. И институт социологии Академии наук проводил исследование: количество тех, кто собирает отдельно отходы пластика за три года на 50% увеличилось, отходы бумаги и стекла – в 2,5 раза. Количество контейнеров для раздельного сбора увеличивается.

Раздельный сбор мусора – какой смысл в переработке отходов: «Большой город»

# общество # Вторсырье # Наталья Гринцевич

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