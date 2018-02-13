«Последние 5 лет у нас был серьёзный скачок»: научились ли белорусы сортировать мусор?

Новости Беларуси. Директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич в программе «Большой город» рассказала, что около 17% мусора в Беларуси сегодня перерабатывается.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Эта цифра растет, и растет на протяжении многих лет. У нас создана система по использованию коммунальных отходов. Эта система у нас работает уже давно. Но за последние 5 лет у нас был серьезный скачок. С 2012 года в Республике Беларусь внедрен так называемый принцип расширенной ответственности производителя. Это своеобразный экономический механизм, который стимулирует организации, которые возят товары либо упаковку, создавать систему сбора либо вносить определенную плату. И, соответственно, происходит аккумулирование этих средств, которые дальше направляются опять-таки на развитие этой системы. Это приобретение контейнеров, техники для обслуживания этих контейнеров, создание производств по переработке этих вторичных ресурсов и отходов. Такой механизм с 2012 года позволил улучшить существенноситуацию. Если в 2009 году в Минске у нас было около 4 тысяч контейнеров для раздельного сбора, то сейчас их уже 13 тысяч.