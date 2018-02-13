«Ежегодно минчанин выбрасывает около 500 кг отходов. Около 17% возвращается в переработку»

Новости Беларуси. Один из путей решения проблемы большого количества свалок и мусора в городе – это переработка отходов. Как много сегодня в Минске перерабатывается отходов, рассказала в программе «Большой город» директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Ежегодно житель Минска ежегодно в среднем выбрасывает около 500 кг отходов. Это много. И статистика – вещь упрямая, и то количество отходов, которое образуется, оно растет. Уровень жизни повышается, соответственно, мы стали потреблять больше. И соответственно, увеличивается количество отходов. И если не так давно количество этих отходов еще было около 300 кг на человека, то сейчас, да, это около 500 кг. В Минске 2 млн жителей. Следовательно, в год это около миллиона тонн отходов.

На сегодня у нас около 17% отходов используется. Это средняя цифра по республике. В Минске она немного выше. Около 500 кг ежегодно минчанин образует, и в среднем около 92 кг возвращается в переработку. Основная часть этих отходов – это отходы бумаги и картона, стекла и полимерные отходы. Сюда также еще можно добавлять такие отходы, как изношенные шины, отходы электрической и электронной техники, батарейки, ртутьсодержащие лампы, которые тоже собираются.