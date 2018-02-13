Какой смысл сортировать отходы, если мусоровоз забирает всё в один кузов?

Новости Беларуси. Директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич в программе «Большой город» сообщила, что количество людей, которые сортируют мусор, растет. Но многих минчан возмущает факт, что они, вроде проделали работу по сортировке мусора, а потом приезжает мусоровоз и забрасывает в свой кузов все в одну кучу. Зря потрудились?

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Нет. У многих создается впечатление, что за этими отходами приедет какой-то особенный автомобиль. Нет. Он по виду точно такой же мусоровоз, как тот, что собирает контейнеры с обычным, смешанным мусором. Мы уже приучили выбрасывать мусор в разные контейнеры, но не до конца понимаем, что именно туда надо выбрасывать. Когда открываешь контейнер, на котором написано «Пластмасса» и контейнер «Бумага», состав этих отходов практически идентичный. И мы уже сортируем. Но мы не совсем правильно сортируем, и нельзя сразу этот вот контейнер отправить на переработку. То есть его надо досортировать. И часть отходов из этого контейнера все-таки попадает на полигон на захоронение, вторая часть идет на переработку. Возможно, мы недостаточно работаем с населением. Просто те отходы еще требуют досортировки. И когда приезжает водитель и видит в двух контейнерах приблизительно практически идентичный состав, для того чтобы минимизировать какие-то затраты с учетом логистики вывоза, он забирает действительно из двух этих контейнеров «Пластмасса» и «Бумага» в один мусоровоз. Но я хочу, чтобы люди понимали другое:

все те отходы, которые мы выбрасываем в контейнеры для раздельного сбора, они не идут на захоронение, они едут на сортировку.

В Минске у нас есть 4 сортировочные линии, на которых мы досортировываем эти отходы.

Приведу простой пример: если мы в контейнер для смешанного мусора выбросили и вторичные ресурсы, то они тоже могут пойти на сортировку. Но, если мы можем сравнивать, что мы можем выбрать – из тех контейнеров или контейнеров для раздельного сбора, то из смешенных контейнеров до 7% можно извлечь вторичных ресурсов. Из контейнеров для раздельного сбора – это около 50%.