Использовать 50% отходов поможет мусоросжигательный завод. Какие цели ставит Минск к 2035 году?

Новости Беларуси. Директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич в программе «Большой город» рассказала о планах в решении проблемы переполненных полигонов в Беларуси.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

В 2017 году была принята национальная стратегия по обращению с коммунальными отходами и вторичными ресурсами до 2035 года. И там у нас, наверное, амбициозные планы поставлены. Мы должны к 2035 году использовать 50% коммунальных отходов. И традиционными способами переработки мы не сможем достичь этих 50%. Это не потому что у нас нельзя достичь. Это нельзя достичь во всем мире. Мы должны сделать какой-то виток, выйти на новые технологии и внедрить другие технологии по использованию отходов в республике. В стратегии предусмотрено пять модулей, которые помогут нам достигнуть показателей 50%. Это создание мусоросжигательного завода в Минске. Минск большой, и четверть отходов, которые образуются в республике, - это город Минск. Поэтому для него это выход. Тем более мы уже все знаем ситуацию с полигонами Минска. Земли нет. И если предусматривается какая-то площадка дальше – это логистика, затраты на вывоз отходов, это дорого, и дорого для каждого из нас.