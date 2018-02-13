Как сортируют отходы профессионалы: корреспонденты СТВ побывали на мусороперерабатывающем заводе
Новости Беларуси. Отходы города Минска, к сожалению, перебирают не роботы, а живые люди. На мусороперерабатывающем заводе работают преимущественно женщины. Они извлекают пластиковые бутылки, пакеты, бумагу, картон и железные банки – все для того, чтобы ландшафт пригорода Минска не становился горным.
Юрий Морозовский, мастер цеха сортировки, прессования и переработки отходов КУП «Экорес»:
Сырьё проходит магнит, где отбирается металл, дальше по виброгрохоту отбирают, затем на линию поступает, и женщины отбирают. Если сырьё хорошее, то и быстрее отбирают его. Бывает, все на захоронение идет. Я стараюсь дома сортировать, ПЭТ и бумагу относить в отдельный контейнер, чтобы можно было переработать.
Юрий рассказывает, что лет 7 назад ситуация была другой. В мусоре было меньше отходов, которые не подлежат переработке. А это значит – меньше отходов отправлялось на полигоны.
10, 15, максимум 28% отходов на лентах будет переработано вторично.
Повторное использование бумаги и картона сохранит жизнь деревьям. А пластика – поможет сократить его производство.
С октября 2017 в Минске остался работать один полигон бытовых отходов – «Тростенецкий». «Северный» эксплуатировался уже почти 40 лет, и его закрыли по экологическим причинам. Вопрос сортировки мусора стал еще острее. К сожалению, система пока налажена не до конца.
Инна Савёлова, заместитель главного инженера по производству КУП «Экорес»:
Люди задают вопросы, есть ли смысл в сортировке, если все сгрузили в одну машину. Но все это приходит на сортировку в живые руки.
Контейнеры разные, а машина одна?
Елена Авраменко, начальник отдела контроля за обращением с отходами Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Комитет неоднократно вносил предложение о вывозе отходов собранных раздельно, о вывозе тоже раздельно. Так как при смешивании в мусоровозах такие отходы теряют свои качественные характеристики.
Всего столица и Минский район образуют 2,5 млн тонн мусора в год. Из него более миллиона – это наши бытовые отходы. Каждый минчанин оставляет после себя в год 2 мусорных контейнера.
Экологичный вариант решения вопроса – сжигание остатков мусора после извлечения вторичного сырья. В Москве мусор сжигают давно. А в Риге – на крыше мусороперерабатывающего завода за счет выделяемой энергии и вовсе выращивают помидоры.
Елена Авраменко:
Чем больше мы захороним отходов, тем больше продуктов разложения от этих отходов, и дальше они уже попадают в почву и подземные воды.
Щедрые супермаркеты пакуют продукты в одноразовую тару. Выдают бесплатные пакеты, которые мы выбрасываем после одного использования.
А ученые спорят: 200, 300 или 500 лет разлагается обычный прозрачный пакет. Есть упаковка, которая вообще не перерабатывается вторично.
Елена Авраменко:
На законодательном уровне нужно принять документ, который ограничил бы производителей выпускать неперерабатываемую упаковку.
За последние 10 лет мир произвел пластика больше, чем за всю историю. Мы разово используем то, что будет разлагаться столетиями и наносить вред экологии.
По официальным данным ООН, если человечество не прекратит использовать одноразовую пластиковую посуду и пакеты, к 2050 году в океанах мусора будет больше чем рыбы.
Раздельный сбор мусора – какой смысл в переработке отходов: «Большой город»