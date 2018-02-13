Как сортируют отходы профессионалы: корреспонденты СТВ побывали на мусороперерабатывающем заводе

Новости Беларуси. Отходы города Минска, к сожалению, перебирают не роботы, а живые люди. На мусороперерабатывающем заводе работают преимущественно женщины. Они извлекают пластиковые бутылки, пакеты, бумагу, картон и железные банки – все для того, чтобы ландшафт пригорода Минска не становился горным.

Юрий Морозовский, мастер цеха сортировки, прессования и переработки отходов КУП «Экорес»:

Сырьё проходит магнит, где отбирается металл, дальше по виброгрохоту отбирают, затем на линию поступает, и женщины отбирают. Если сырьё хорошее, то и быстрее отбирают его. Бывает, все на захоронение идет. Я стараюсь дома сортировать, ПЭТ и бумагу относить в отдельный контейнер, чтобы можно было переработать.

Юрий рассказывает, что лет 7 назад ситуация была другой. В мусоре было меньше отходов, которые не подлежат переработке. А это значит – меньше отходов отправлялось на полигоны.

10, 15, максимум 28% отходов на лентах будет переработано вторично. Повторное использование бумаги и картона сохранит жизнь деревьям. А пластика – поможет сократить его производство.

С октября 2017 в Минске остался работать один полигон бытовых отходов – «Тростенецкий». «Северный» эксплуатировался уже почти 40 лет, и его закрыли по экологическим причинам. Вопрос сортировки мусора стал еще острее. К сожалению, система пока налажена не до конца.

Инна Савёлова, заместитель главного инженера по производству КУП «Экорес»:

Люди задают вопросы, есть ли смысл в сортировке, если все сгрузили в одну машину. Но все это приходит на сортировку в живые руки.

Контейнеры разные, а машина одна?

Елена Авраменко, начальник отдела контроля за обращением с отходами Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Комитет неоднократно вносил предложение о вывозе отходов собранных раздельно, о вывозе тоже раздельно. Так как при смешивании в мусоровозах такие отходы теряют свои качественные характеристики.

Всего столица и Минский район образуют 2,5 млн тонн мусора в год. Из него более миллиона – это наши бытовые отходы. Каждый минчанин оставляет после себя в год 2 мусорных контейнера.

Экологичный вариант решения вопроса – сжигание остатков мусора после извлечения вторичного сырья. В Москве мусор сжигают давно. А в Риге – на крыше мусороперерабатывающего завода за счет выделяемой энергии и вовсе выращивают помидоры. Елена Авраменко:

Чем больше мы захороним отходов, тем больше продуктов разложения от этих отходов, и дальше они уже попадают в почву и подземные воды. Щедрые супермаркеты пакуют продукты в одноразовую тару. Выдают бесплатные пакеты, которые мы выбрасываем после одного использования.



А ученые спорят: 200, 300 или 500 лет разлагается обычный прозрачный пакет. Есть упаковка, которая вообще не перерабатывается вторично.