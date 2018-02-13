Когда можно будет вернуть залог за тару: «Мы должны понимать всю логистику: где нужны автоматы, где – ручная приёмка»

Новости Беларуси. Советский опыт, когда стеклянные бутылки можно было сдать с магазин, и они шли в счет покупки. Существовала такая залоговая система. В Европе этот опыт используется и сейчас. О продлении жизни тары рассказала в программе «Большой город» директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Это один из модулей стратегии, который предусмотрен – то есть внедрение в республике депозитно-залоговой системы на тару. Везде эта система хорошо работает, потому что она задействует каждого из нас, и там есть экономический стимул. Потому что вы получаете обратно деньги. В стратегии до 2035 года стоит задача использовать 50% отходов. Одновременно все мы не можем сделать. Предусмотрены пять модулей по достижению этих процентов. На сегодня мы работаем над совершенствованием действующей системы, а также над разработкой и внедрением депозитно-залоговой системы на тару.

С точки зрения обычного человека, это может быть все просто: пришел, опустил в автомат бутылку и получил либо чек, либо товар.

В других странах есть и ручная приемка этой тары. Звучит все, вроде бы, просто и легко. Но, для того чтобы во всей стране одновременно внедрить эту систему, должен быть принят комплекс мер. Не может быть в качестве пилота – взять отдельный город. Мы должны задействовать всю республику, начиная от производителей товаров и упаковки и заканчивая созданием для человека удобных условий. Например, в цене товара вы увидите дополнительную цену залога. Купив этот товар в городе Витебске, и не имея возможности там его сдать, это...

Сейчас у нас подготовительный этап. Мы должны подготовить законодательство. Мы должны понимать всю эту логистику системы сбора: где нужно поставить автоматы, где оставить ручную приемку. То есть мы должны понимать, как эта система будет работать, и приблизительно в один день во всей республике она заработает. Чтобы, приобретая товар, вы понимали, где вы можете его сдать.

И чтобы не оказалось, что в каком-то небольшом населенном пункте у вас нет возможности вернуть свои деньги обратно.

Поэтому здесь все не так просто. И опыт разных стран показал, что в принципе от трех до полутора лет, в зависимости от ситуации, нужно для того, чтобы подготовить всю базу для внедрения системы. Пару лет.

И через пару лет мы сможем увидеть на наших улицах так называемые тароматы?

Да.