Лукашенко на агрокомбинате «Юбилейный»: спать Оршанскому району спокойно мы не дадим

Новости Беларуси. Если будет дисциплина, то не будет проблем, а для сельского хозяйства наступил золотой век. Об этом заявил Александр Лукашенко, говоря о работах на селе, продолжая поездку в восточные регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания агропромышленный комплекс. И если накануне все внимание было растениеводству, то 21 июня на повестке нюансы работы в сфере животноводства. Президент с инспекцией приехал на агрокомбинат «Юбилейный».

Два года назад здесь построили современный молочно-товарный комплекс «Купалинка». Пока он заполнен на 94 %. Удой на одну корову составляет более 4 тысяч килограммов в год. Все молоко – экстра-класса. Само же хозяйство является флагманом региона. Помимо животноводства здесь занимаются производством и переработкой свинины. Вопрос только один – нехватка сельхозугодий для выращивания кормов. Президент подчеркнул, перспектива АПК – это укрупнение хозяйств.