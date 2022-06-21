Лукашенко на агрокомбинате «Юбилейный»: спать Оршанскому району спокойно мы не дадим
Новости Беларуси. Если будет дисциплина, то не будет проблем, а для сельского хозяйства наступил золотой век. Об этом заявил Александр Лукашенко, говоря о работах на селе, продолжая поездку в восточные регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания агропромышленный комплекс. И если накануне все внимание было растениеводству, то 21 июня на повестке нюансы работы в сфере животноводства. Президент с инспекцией приехал на агрокомбинат «Юбилейный».
Два года назад здесь построили современный молочно-товарный комплекс «Купалинка». Пока он заполнен на 94 %. Удой на одну корову составляет более 4 тысяч килограммов в год. Все молоко – экстра-класса. Само же хозяйство является флагманом региона. Помимо животноводства здесь занимаются производством и переработкой свинины. Вопрос только один – нехватка сельхозугодий для выращивания кормов. Президент подчеркнул, перспектива АПК – это укрупнение хозяйств.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы все равно будем идти к крупным компаниям. Я тоже так, как ты, считаю: если руководитель на месте, он должен побывать там чуть ли не каждый день, но момент такой, что объединяться, присоединять земли. Я думаю, что даже у нас на памяти с тобой будет, что твое хозяйство в два раза может быть крупнее. Вот посмотришь. Поэтому надо куда-то идти и кадры растить свои. Послал туда – «давай, парень» – а сам в Витебской области райончик какой-то взял. Пойдем дальше. Спать Оршанскому району спокойно мы не дадим.
«Ну, смотри. Я запомнил, что ты отвечаешь за Витебскую область». Кому это сказал Александр Лукашенко – читайте здесь.