SMS-оповещения, электронная очередь, консультации. Как служба «Одно окно» Минского района стала удобной?

Новости Беларуси. SMS-оповещение и электронная очередь. В службе «Одно окно» Минского райисполкома осваивают новые технологии работы с гражданами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только за прошлый год здесь приняли более 20 тысяч заявлений по вопросам осуществления административных процедур. Прямо на месте специалисты объясняют, как правильно заполнить заявление, помогают собрать необходимый перечень документов и рассказывают ход решения административных процедур. На консультации побывала и Анастасия Кончиц.

Маргарита Дубровская, специалист службы «Одно окно» Минского райисполкома:

Здравствуйте! Чем я могу вам помочь?

В службу «Одно окно» Маргарита Дубровская устроилась специалистом чуть меньше года назад. Говорит, работа не простая, но интересная. К каждому человеку нужен индивидуальный подход. На решение одних вопросов уходит несколько минут, а какие-то могут занять и час. Часто после консультации люди благодарят за помощь.

Алексей Кондратович:

Как, наверное, большинство молодых людей, я абсолютно не понимаю вот эти все документы и так далее. Здесь мне девушка все объяснила. Объяснила дальнейшие шаги. Теперь все понятно. Осталось просто сделать. Не все так страшно, как казалось изначально.