Родовская: «Ни одно государство мира не имеет права вмешиваться в дела другого, которое ему не угрожает»

Новости Беларуси. Авторская рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Авторская рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская, СТВ:
Ни одно государство мира не имеет права вмешиваться в дела другого, которое ему не угрожает. Вторая мировая – это война, в которой столкнулись с идеологией массового убийства и порабощения. Кто встал против, должны были быть уничтожены. Спустя 81 год мы своего мнения не изменили: быть открытыми, несмотря на прошлое, можно, но не с врагами. А враги для нас те, кто в своих многочисленных резолюциях приравняли к Рейху СССР. Те, кто принимает решения о сносе памятников советским воинам-освободителям, те, кто поддерживает белорусских коллаборантов и неонацистов в Украине и Прибалтике. Таким мы объявили суровую и бескомпромиссную войну, войну нацизму.
У каждой страны свой путь. Мы не обязаны объяснять другим, какое устройство власти считаем правильным. И диктатура, и коммунизм, и демократия имеют свои недостатки и преимущества, но никто не имеет права, кроме собственного народа и его лидера, определять, как ему жить на собственной земле.
Когда я слышу утверждения, до каких пор Германия должна тащить на себе груз прошлых недоразумений и ошибок, у меня возникает вопрос: Великая Отечественная – это груз недоразумений? 5 миллионов немецких военных и полицаев жгли белорусские города и деревни, насиловали женщин, убивали детей и стариков. Сколько деревень были стерты с лица земли нацистами? Сколько людей убили только за то, что они белорусы? Четыре года оккупации – каждый день был последним для сотни тысяч.
Алена Родовская:
Наша страна отмечает трагичную дату – 22 июня. В Беларуси День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Мы слишком долго молчали, пытались выстраивать дипломатические отношения, а это воспринимали как слабость. А значит, можно давить и требовать больше. Нет.
По делу о геноциде белорусского народа Генпрокуратура направила о правовой помощи в 17 стран. Ряд государств отказали в помощи по этому делу. А мы находим все новые, неизвестные ранее места захоронений. Вам не кажется, что вся наша страна – сплошная братская могила? Если кто-то считает, что эти страшные в истории годы можно переписать, забыть – ошибаетесь. Есть для нас священные даты, которые нельзя трогать руками.
Наш долг – восхищаться их героизмом. Передавать память о великих предках, о народе-освободителе детям и внукам. Нам не дано до конца понять значение Красного Знамени над Рейхстагом и безумной радости от криков «Победа!»
Алена Родовская:
Оглянитесь вокруг. Мы заняты привычными делами, куда-то вечно спешим. Дом, работа, семья – над головой красивое синее небо, мы любуемся необычайной красоты закатами и встречаем рассветы. Во всех парках проводились народные гуляния, танцы, дети катались на аттракционах, а в школах прошли выпускные вечера. 22 июня солнце взошло в 3 часа 45 минут. Девчонки и мальчишки такие счастливые, молодые шли встречать рассвет. Жить бы им, влюбляться, растить детей. Но немецкие самолеты уже вышли на боевой курс и на наши города полетели бомбы. Началась она – Великая Отечественная война.
Думали ли они, что мы, их потомки, сможем предать эту память? Их горе? Мы с вами живем, потому что они сражались за право жить. Их подвиги и жертвы ради нас с вами. Ради неба, в котором нет немецких самолетов, ради полей, по которым не едут танки. Чтобы мы никогда не узнали, что такое партизанить в болотах, замерзать в окопах и терять самых близких. И говорить тут что-либо бессмысленно. Кроме одного – как будут воспитывать наших внуков наши с вами дети, покажут годы, но мне кажется, что сегодня мы все делаем правильно. Потому что мы помним, Беларусь помнит.