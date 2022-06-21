Родовская: «Ни одно государство мира не имеет права вмешиваться в дела другого, которое ему не угрожает»

Новости Беларуси. Авторская рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская, СТВ:

Ни одно государство мира не имеет права вмешиваться в дела другого, которое ему не угрожает. Вторая мировая – это война, в которой столкнулись с идеологией массового убийства и порабощения. Кто встал против, должны были быть уничтожены. Спустя 81 год мы своего мнения не изменили: быть открытыми, несмотря на прошлое, можно, но не с врагами. А враги для нас те, кто в своих многочисленных резолюциях приравняли к Рейху СССР. Те, кто принимает решения о сносе памятников советским воинам-освободителям, те, кто поддерживает белорусских коллаборантов и неонацистов в Украине и Прибалтике. Таким мы объявили суровую и бескомпромиссную войну, войну нацизму. У каждой страны свой путь. Мы не обязаны объяснять другим, какое устройство власти считаем правильным. И диктатура, и коммунизм, и демократия имеют свои недостатки и преимущества, но никто не имеет права, кроме собственного народа и его лидера, определять, как ему жить на собственной земле. Когда я слышу утверждения, до каких пор Германия должна тащить на себе груз прошлых недоразумений и ошибок, у меня возникает вопрос: Великая Отечественная – это груз недоразумений? 5 миллионов немецких военных и полицаев жгли белорусские города и деревни, насиловали женщин, убивали детей и стариков. Сколько деревень были стерты с лица земли нацистами? Сколько людей убили только за то, что они белорусы? Четыре года оккупации – каждый день был последним для сотни тысяч.

Алена Родовская:

Наша страна отмечает трагичную дату – 22 июня. В Беларуси День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Мы слишком долго молчали, пытались выстраивать дипломатические отношения, а это воспринимали как слабость. А значит, можно давить и требовать больше. Нет. По делу о геноциде белорусского народа Генпрокуратура направила о правовой помощи в 17 стран. Ряд государств отказали в помощи по этому делу. А мы находим все новые, неизвестные ранее места захоронений. Вам не кажется, что вся наша страна – сплошная братская могила? Если кто-то считает, что эти страшные в истории годы можно переписать, забыть – ошибаетесь. Есть для нас священные даты, которые нельзя трогать руками. Наш долг – восхищаться их героизмом. Передавать память о великих предках, о народе-освободителе детям и внукам. Нам не дано до конца понять значение Красного Знамени над Рейхстагом и безумной радости от криков «Победа!»