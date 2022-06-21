В столице продолжаются работы по нанесению дорожной разметки. Какие инновационные материалы будут использовать?

Новости Беларуси. Дорожную разметку в Минске наносят в ночное время. Это касается МКАД и улиц с высокой интенсивностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такое решение принято для максимального снижения неудобств для участников движения.

Разметку нанесли на 200 тысячах квадратных метров городской улично-дорожной сети. Это 60 % от плана. С учетом погодных условий работы ведутся в круглосуточном режиме, в том числе в выходные и праздничные дни. Разметку наносят с использованием современных технологий и составов.

Вячеслав Савич, директор КУП «СМЭП Мингорисполкома»:

Планируем продолжить работу по использованию уже инновационных материалов. Это спрей-пластики и холодные пластики, главными достоинствами которых являются хорошая видимость, высокая износостойкость и устойчивость к реагентам.