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В столице продолжаются работы по нанесению дорожной разметки. Какие инновационные материалы будут использовать?

21 июня 2022 13:35
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Новости Беларуси. Дорожную разметку в Минске наносят в ночное время. Это касается МКАД и улиц с высокой интенсивностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такое решение принято для максимального снижения неудобств для участников движения.  

В столице продолжаются работы по нанесению дорожной разметки. Какие инновационные материалы будут использовать?-1

Разметку нанесли на 200 тысячах квадратных метров городской улично-дорожной сети. Это 60 % от плана. С учетом погодных условий работы ведутся в круглосуточном режиме, в том числе в выходные и праздничные дни. Разметку наносят с использованием современных технологий и составов.

В столице продолжаются работы по нанесению дорожной разметки. Какие инновационные материалы будут использовать?-4

Вячеслав Савич, директор КУП «СМЭП Мингорисполкома»:
Планируем продолжить работу по использованию уже инновационных материалов. Это спрей-пластики и холодные пластики, главными достоинствами которых являются хорошая видимость, высокая износостойкость и устойчивость к реагентам.

В столице продолжаются работы по нанесению дорожной разметки. Какие инновационные материалы будут использовать?-7

Активно ведутся и ремонтные работы. Более чем на 60 участках улично-дорожной сети заменят асфальтобетонное покрытие.  

# Автодороги Беларуси # общество # Вячеслав Савич # Фотофакт

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