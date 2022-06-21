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Лукашенко: «Цены на продукты питания подскочили неимоверно. Конечно, и на нас это давит»

21 июня 2022 13:29
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Новости Беларуси. За пятилетку Беларусь станет другой, если мы воспользуемся моментом. Речь о мировом тренде на спрос сельхозпродукции. Об этом заявил Президент Беларуси, завершая двухдневную инспекцию по аграрной тематике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: «Цены на продукты питания подскочили неимоверно. Конечно, и на нас это давит»-1

Во время общения с коллективом агрокомбината «Юбилейный», который глава государства посетил 21 июня, он подчеркнул: в сельском хозяйстве наступил «золотой» век. Мировые цены на продовольствие продолжают расти. А Беларусь полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность.  

Лукашенко: «Цены на продукты питания подскочили неимоверно. Конечно, и на нас это давит»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Ситуация сейчас складывается такая, что нам надо кровь из носа этот и следующий год сработать хорошо в сельском хозяйстве. Потому что ваша продукция, особенно за пределами страны, стоит больших денег. Цены на продукты питания подскочили неимоверно. Конечно, и на нас это давит. Если цены в России высокие, то здесь цены низкие держать невозможно. Вывезут все, вы это знаете. Надо уметь взять то, что мы должны взять. Для сельского хозяйства, прямо говорю, наступил такой «золотой» век. Сколько он продлится, никто не знает. Но я убежден, что этот и следующий годы будут нашими – тех, кто занимается сельскохозяйственным производством и производит продукты питания. Поэтому как бы ни было трудно, вы должны в эти годы взять свои деньги.  

«Ну, смотри. Я запомнил, что ты отвечаешь за Витебскую область». Кому это сказал Александр Лукашенко – читайте здесь.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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