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Почему белорусские овощи в межсезонье такие дорогие? Побывали в тепличном комбинате и узнали, как их выращивают

29 марта 2023 17:26
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Новости Беларуси. В Беларуси будут модернизировать и строить тепличные хозяйства, чтобы максимально закрывать потребность белорусов в овощах в межсезонье по доступным ценам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в стране выработали технологии и компетенции для того, чтобы выращивать овощи в теплицах эффективно. Один из примеров – тепличный комбинат «Берестье», где в 2023 году в защищенном грунте планируют получить 11 тысяч тонн овощей.

«Свежий» репортаж Кристины Протосовицкой.

Почему белорусские овощи в межсезонье такие дорогие? Побывали в тепличном комбинате и узнали, как их выращивают-1

Когда даты на календаре не должны смущать – под стеклянной крышей томаты, перцы, огурцы и море зелени: от салатов до модной рукколы и шпината. В тепличном комбинате под Брестом 22 гектара отвели под защищенный грунт. Здесь урожаю ничего не угрожает – ни пасмурность, ни осадки в виде мартовского снега. К Пасхе соберут щедрый урожай томатов – их, к слову, под десяток сортов.

Почему белорусские овощи в межсезонье такие дорогие? Побывали в тепличном комбинате и узнали, как их выращивают-4

Руслана Дудко, бригадир тепличного комбината «Берестье»:
Работать с ним надо очень много, успеть вовремя сделать все технологические операции.

Почему белорусские овощи в межсезонье такие дорогие? Побывали в тепличном комбинате и узнали, как их выращивают-7

В 2023 году на предприятии планируют получить 11 тысяч тонн овощей, а это на тысячу больше, чем еще несколько лет назад, при тех же площадях. Двигаться вперед позволяют новые технологии. Так, в теплицах заменили освещение на светодиодное. По характеристикам как натуральное солнце, в зимний период это позволяет сократить срок выращивания овощей почти на неделю. На предприятии уже заменили 70 % ламп, а это гарантия для урожая.

Почему белорусские овощи в межсезонье такие дорогие? Побывали в тепличном комбинате и узнали, как их выращивают-10

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Большой брестский крытый огород позволяет получать овощи круглый год. Например, выращивание огурцов здесь не останавливали ни на один месяц. Сперва были среднеплодные, а затем, в феврале, появились такие красавцы.

Почему белорусские овощи в межсезонье такие дорогие? Побывали в тепличном комбинате и узнали, как их выращивают-13

Чтобы поддерживать «лето» в условиях белорусского светового дня и климата, в Беларуси нужно прилагать больше усилий в межсезонье, чем, например, в южных странах. Впрочем, в этом году из-за непомерных цен на энергоресурсы на Западе европейские фермеры банкротятся один за другим либо вынуждены завышать цены на товар в разы. Белорусские тепличные хозяйства повышают эффективность каждого гектара.

Почему белорусские овощи в межсезонье такие дорогие? Побывали в тепличном комбинате и узнали, как их выращивают-16

Михайло Долбик, главный агроном тепличного комбината «Берестье»:
В этом году мы планируем около 3,8 гектара досвечивать, выращивать огурец. Возможно, немножко томата, чтобы понять, какие гибриды томата хорошо пойдут. В планах строительство около 10 гектаров, если помогут с финансированием, теплиц последнего поколения, где будет СО2, прививкой мы займемся, будем выращивать в три оборота. Это будет другой уровень производства. Мы готовы, как работать, знаем.

Отопление, освещение – в среднем до 12-14 часов в сутки – это колоссальные расходы для производителя. А потому цена на овощи в Беларуси в холодные месяцы оправдано растет.

Почему белорусские овощи в межсезонье такие дорогие? Побывали в тепличном комбинате и узнали, как их выращивают-19

Ирина Хмелевская, заместитель директора по коммерческим вопросам тепличного комбината «Берестье»:
Себестоимость такого производства в зимний, весенний периоды высокая. Удельный вес электро- и теплоэнергии, газа в структуре себестоимости достигает в это время до 60 %. Отсюда складывается и высокая цена. Так, в 2022 году рентабельность реализованной продукции на предприятии была всего 6,9 %.

Почему белорусские овощи в межсезонье такие дорогие? Побывали в тепличном комбинате и узнали, как их выращивают-22

Полученная прибыль служит основой для инвестиций в развитие тепличного хозяйства, чтобы расширять не только ассортимент, но и объемы овощной продукции, выращенной в Беларуси.

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# Сельское хозяйство # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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