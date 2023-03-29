Почему белорусские овощи в межсезонье такие дорогие? Побывали в тепличном комбинате и узнали, как их выращивают

Новости Беларуси. В Беларуси будут модернизировать и строить тепличные хозяйства, чтобы максимально закрывать потребность белорусов в овощах в межсезонье по доступным ценам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в стране выработали технологии и компетенции для того, чтобы выращивать овощи в теплицах эффективно. Один из примеров – тепличный комбинат «Берестье», где в 2023 году в защищенном грунте планируют получить 11 тысяч тонн овощей. «Свежий» репортаж Кристины Протосовицкой.

Когда даты на календаре не должны смущать – под стеклянной крышей томаты, перцы, огурцы и море зелени: от салатов до модной рукколы и шпината. В тепличном комбинате под Брестом 22 гектара отвели под защищенный грунт. Здесь урожаю ничего не угрожает – ни пасмурность, ни осадки в виде мартовского снега. К Пасхе соберут щедрый урожай томатов – их, к слову, под десяток сортов.

Руслана Дудко, бригадир тепличного комбината «Берестье»:

Работать с ним надо очень много, успеть вовремя сделать все технологические операции.

В 2023 году на предприятии планируют получить 11 тысяч тонн овощей, а это на тысячу больше, чем еще несколько лет назад, при тех же площадях. Двигаться вперед позволяют новые технологии. Так, в теплицах заменили освещение на светодиодное. По характеристикам как натуральное солнце, в зимний период это позволяет сократить срок выращивания овощей почти на неделю. На предприятии уже заменили 70 % ламп, а это гарантия для урожая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Большой брестский крытый огород позволяет получать овощи круглый год. Например, выращивание огурцов здесь не останавливали ни на один месяц. Сперва были среднеплодные, а затем, в феврале, появились такие красавцы.

Чтобы поддерживать «лето» в условиях белорусского светового дня и климата, в Беларуси нужно прилагать больше усилий в межсезонье, чем, например, в южных странах. Впрочем, в этом году из-за непомерных цен на энергоресурсы на Западе европейские фермеры банкротятся один за другим либо вынуждены завышать цены на товар в разы. Белорусские тепличные хозяйства повышают эффективность каждого гектара.

Михайло Долбик, главный агроном тепличного комбината «Берестье»:

В этом году мы планируем около 3,8 гектара досвечивать, выращивать огурец. Возможно, немножко томата, чтобы понять, какие гибриды томата хорошо пойдут. В планах строительство около 10 гектаров, если помогут с финансированием, теплиц последнего поколения, где будет СО 2 , прививкой мы займемся, будем выращивать в три оборота. Это будет другой уровень производства. Мы готовы, как работать, знаем. Отопление, освещение – в среднем до 12-14 часов в сутки – это колоссальные расходы для производителя. А потому цена на овощи в Беларуси в холодные месяцы оправдано растет.

Ирина Хмелевская, заместитель директора по коммерческим вопросам тепличного комбината «Берестье»:

Себестоимость такого производства в зимний, весенний периоды высокая. Удельный вес электро- и теплоэнергии, газа в структуре себестоимости достигает в это время до 60 %. Отсюда складывается и высокая цена. Так, в 2022 году рентабельность реализованной продукции на предприятии была всего 6,9 %.