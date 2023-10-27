«Расслабление через напряжение». Психолог показала практики переключения внимания

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Надежда Цыркун, психолог. Как работать с эмоциональным выгоранием? Александра Каштанова, ведущая:

Нам сразу же хочется узнать, как работать с эмоциональным выгоранием?

Надежда Цыркун, психолог:

Сегодня предлагаю разобрать техники на все случаи жизни. И главное, чтобы узнать: надо волноваться или нет. Напишите, пожалуйста, цифру 75. Отлично, вы будете здесь в столбик писать цифру 75, чтобы у вас получился вертикальный столбик. Как правильно переключать внимание? Александра Каштанова:

Как в круговороте, который у нас сейчас происходит, замедлиться? Если какие-то секреты? Надежда Цыркун:

Замедлится, остановиться – это просто умереть. А мы должны понять, в чем счастье сегодняшнего дня. И как будет оно динамично развиваться? Вы выполнили, отлично. Видите вторую нашу метку? Делайте то же самое, только закройте глазки. Вам еще не дали инструкции. Вы еще не знаете, для чего? Но почему-то вы начинаете выполнять задание, которое делать не нужно. И я встречаюсь большим количеством людей, которые идут на опережение, чтобы понять, что хотят окружающие, выполнить это наилучшим образом. А потом оказывается, что это и не надо. Вы потратили время, ресурс и силы. Открывайте ваши чудесные глаза. А теперь скажите, вот второй раз вы тоже также выполнили задание или что-то там было с какими-то изменениями?

Александр Стасевич, ведущий:

Я концентрировался на том, чтобы столбик был ровным. По крайней мере, я понимал, что я ухожу куда-то в сторону. И я, естественно, переключаю внимание. Я понимал, что скорее всего это получилось криво. Надежда Цыркун:

Обращаю внимание на те слова, которые вы произнесли. Я переключал внимание. И весь вопрос в том, когда мы выгораем, как устроено наше внимание. О нем забывают. На самом деле мы должны уметь сосредоточиться, переключиться и распределить. А теперь посмотрим ваши результаты. И вот у каждого может получиться некий график. Это ваш портрет. И если первый раз вы справились почти отлично, это говорит о высокой стрессоустойчивости, о самоконтроле под вашим сознательным управлением. Потому что когда у нас открыты глаза, у нас работают определенные участки мозга. Когда мы глаза закрываем, этот участок не может работать. И должны включиться другие участки. И поэтому мы получаем результаты неожиданные для нас. И получается, что для того, чтобы мы эмоционально не выгорали при больших нагрузках, не надо торопиться, надо получить инструкцию и пошагово делать. Внимательно слушать задание. И дальше сообразить, где какой контроль мне нужен. И еще вы проверите, если левой рукой – будет работать правое полушарие, потому что нам надо гармонизовать оба полушария. И тогда мы обретаем невероятную энергичность и точность. Конечно, вы человек творческий, но у вас хороший самоконтроль. Вы чуть-чуть от реальности отлетаете, а потом в себя в нее возвращаете. Ваша профессия вам подходит. Вы достаточно стрессоустойчивый человек. Техники расслабления от психолога