Создала коллекцию, вдохновившись Скориной. Дизайнер из Беларуси представила страну на конкурсе в Санкт-Петербурге

Далеко не все любят, когда все лежит на своих местах. Давайте будем честными, а как же творческий беспорядок? Как же легкая небрежность? Творческие люди и легкий хаос в их доме – это всегда единое целое. Потому что им не до каких-то бытовых мелочей. У них столько идей. Не так давно в Санкт-Петербурге прошел Международный фестиваль моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская Игла». Участия в нем приняли дизайнеры и из Беларуси, и в номинации повседневная мода первое место заняла коллекция «Франциск Скорина», начинающего молодого дизайнера из Баранович Марии Стрельчик. Соавтором выступила мама дизайнера Ирина. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Мария Стрельчик, дизайнер одежды. Александра Каштанова, ведущая:

Сразу начнем с творческого беспорядка, расскажите, как вы относитесь к нему?

Мария Стрельчик, дизайнер одежды:

Честно, я как творческий человек, для меня творческий беспорядок – это, наверное, моя небольшая частичка. В принципе, творческий беспорядок – это порядок для определенного человека. То есть, как говорится, мозг уже подсознательно знает, где лежит определенная вещь. И если мы, допустим, затеем какую-нибудь уборку, это уже будет небольшой диссонанс в моей жизни. То есть я уже не буду знать, где лежит вещь. Екатерина Яцкевич, ведущая:

Мария, расскажите, как вас Питер встретил? Мария Стрельчик:

Питер встретил очень тепло, гостеприимно. Отдельное спасибо я хочу сказать организаторам самого конкурса, потому что все было очень слаженно. Все было до такой степени продумано до мелочей, регламент был, все согласно времени. То есть не было никаких вопросов. Если даже возникали какие-то вопросы, спокойно можно было спуститься в штаб и узнать информацию, которая, допустим, меня волновала. Никаких вопросов не возникало. И сам Питер – город очень гостеприимный. Там люди добрые, открытые. Идешь даже по улицам, у меня максимально вдохновение, я прошлась по улицам, появилось вдохновение дальше работать, ездить, поэтому Питер очень прекрасный город. Почему коллекция носит имя Франциска Скорины? Александра Каштанова:

Давайте поговорим о вашей коллекции. Почему она носит имя Франциска Скорины?

Мария Стрельчик:

Моя основная задача состояла в том, чтобы создать визитную карточку Беларуси. Это была моя самая главная цель, чтобы представлять Беларусь на каких-либо международных конкурсах. И я прекрасно понимала, что моя коллекция полностью отражает всю культуру Беларуси. Я читала очень много истории, я читала много книг, литературы, искала тот самый источник вдохновения, который для меня должен был послужить небольшой частичкой. И на тот момент, когда я только начинала, произошла знаменательная дата в Беларуси. Это было 150 лет с рождения Франциска Скорины. Я решила, что это будет небольшим хорошим толчком для создания коллекции. Я начала вчитываться полностью в его деятельность. Я, исходя из этого, недолго думая, я начала создавать это, создавать сами образы. Чем коллекция покорила жюри? Екатерина Яцкевич:

Жюри состояло из 35 человек, представителей разных стран, в том числе Италии, где считается, что находятся законодатели моды. Как вы считаете, чем вы их покорили? Мария Стрельчик:

Этот вопрос возникал и на конкурсе. По окончанию была пресс-конференция, где собрались все члены жюри. И каждый человек, именно представитель жюри, дал свою оценку. Как мне сказали сами члены жюри, коллекция получилась очень благородная и чистая. Александра Каштанова:

Вы сами выбирали эти оттенки, ткани, стиль или были какие-то задания, которым нужно было следовать?

Мария Стрельчик:

Когда я читала именно книги Франциска Скорины, у меня был определенный коллаж, куда я небольшие фрагменты откладывала. И у меня получилась общая схематика цветов. Это голубой, это песочный, серый, которые использовала в своей коллекции. И самый главный символ – это солнце, затемненное луной. Это его основной, наверное, символ, самый главный. И как бы изначально еще, только когда я узнала про этот символ, я прочитала про него, я тоже его изобразила на коллекции, на одной из своих моделей. Кто помогал создавать коллекцию? Александра Каштанова:

Мы знаем, что к этому еще приложила руку ваша мама, расскажите, каково это работать в тандеме? Доводилось вам до этого вместе творить? Мария Стрельчик:

В самом творческом процессе нахожусь с самого детства. У меня мама сама тоже дизайнер, она тоже создавала коллекции на тот момент. И я как маленькая девочка, которая любила моду, красоту, я хочу стать как мама. И потом, когда я уже немножко подросла, я жила в том же тандеме. Мама, допустим, создавала коллекцию, я сидела с ней рядом, и как бы проникалась сэтим, и с 10 лет, помимо моды и стиля, я начала заниматься моделингом. Я сама являюсь профессиональной моделью, у меня есть диплом, и уже в моделинге больше 10 лет. И когда я получила сам диплом, я решила то, что нужно совмещать две специальности – это моделинг и дизайн. И на тот момент у меня была тоже мама, она говорит: давай попробуешь создать коллекцию, попробуем создать коллекцию с тобой вместе. В таком тандеме мы начали ее создавать, я прочитала литературу. Мы прекрасно понимаем друг друга, у нас никогда не возникает неких конфликтов. Как бы нам работается вместе легко, у нас нет никаких недопониманий. В тандеме у нас все поровну.