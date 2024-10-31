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Новости по тегу #Екатерина Яцкевич

«Крепче стали». Валерий Шмат рассказал, как создавалась популярная композиция
31 октября 2024 08:33

«Крепче стали». Валерий Шмат рассказал, как создавалась популярная композиция

Там обучают юных лидеров. Проект «Руководитель будущего» стартовал в Минске
31 октября 2024 07:47

Там обучают юных лидеров. Проект «Руководитель будущего» стартовал в Минске

«Земля – наше богатство и наше достояние». БГАТУ отмечает 70-летний юбилей
21 октября 2024 12:29

«Земля – наше богатство и наше достояние». БГАТУ отмечает 70-летний юбилей

Самая опасная пора – межсезонье. Напоминаем правила безопасной рыбалки
17 октября 2024 08:56

Самая опасная пора – межсезонье. Напоминаем правила безопасной рыбалки

«Простите наше счастье». Поговорили с Натальей Тамело о новой композиции и съёмках клипа
17 октября 2024 08:04

«Простите наше счастье». Поговорили с Натальей Тамело о новой композиции и съёмках клипа

«Не просто концерт, а набор мероприятий». Рассказываем, чем удивит акция «Марафон единства»
16 октября 2024 09:59

«Не просто концерт, а набор мероприятий». Рассказываем, чем удивит акция «Марафон единства»

Лидерами рождаются или становятся? Мнение психолога
16 октября 2024 08:01

Лидерами рождаются или становятся? Мнение психолога

Заняли третье призовое место на конкурсе «Семья года». Участники поделились историей успеха
15 октября 2024 09:31

Заняли третье призовое место на конкурсе «Семья года». Участники поделились историей успеха

15 октября Международный день сельских женщин. О важной профессии поговорили с оператором машинного доения
15 октября 2024 07:46

15 октября Международный день сельских женщин. О важной профессии поговорили с оператором машинного доения

Воспитали 23 детей! Белоруска рассказала, как решилась стать родителем-воспитателем детского дома семейного типа
14 октября 2024 14:22

Воспитали 23 детей! Белоруска рассказала, как решилась стать родителем-воспитателем детского дома семейного типа

«Мы мечтали о большой семье». Поговорили с многодетной мамой, у которой 5 сыновей
14 октября 2024 08:56

«Мы мечтали о большой семье». Поговорили с многодетной мамой, у которой 5 сыновей

Конкурс красоты для деловых женщин. Режиссёр Национальной школы красоты рассказала о «Мисс Офис»
10 октября 2024 12:05

Конкурс красоты для деловых женщин. Режиссёр Национальной школы красоты рассказала о «Мисс Офис»