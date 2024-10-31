Новости по тегу #Екатерина Яцкевич

Настоящие мужские голоса, хороший академический бэкграунд и сердечные песни. Вот такая созидательная компиляция. Мы про арт-группу «Белорусы», которая стала одним из брендов творческой Беларуси.
Шанс показать свои таланты. Уникальный молодежный проект «Руководитель будущего» стартовал в Минске, причем с инициативой выступило именно молодое поколение – студенты БГУ.
Земля – это наше богатство и наше достояние. Каждый кусочек земли должен использоваться по назначению.
Рыбалка не всегда безопасна, особенно, когда лет непрочный. О правилах безопасности поговорили с гостьей.
В студии «Нового утра» Наталья Тамело, заслуженная артистка Республики Беларусь.
Масштабная общественно-культурная акция «Марафон единства» стартовала 11 октября в стране.
Ежегодно 16 октября в ряде стран отмечают Национальный день босса, или День шефа. Это профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней.
В Минске в минувшую пятницу прошел финал Республиканского конкурса «Семья года». Победителем этого состязания стала чета Савчук из Гродненской области, второе место у семьи из Гомельской области, а третье заняли сразу четыре белорусские семьи.
У нас в гостях представительница сельской профессии.
Рука, качающая колыбель, правит миром. Это изречение подчеркивает роль женщин, посвящающих себя воспитанию ребенка.
В Беларуси более 10 000 женщин, воспитывающих пятерых и более детей, награждены Орденом Матери.
Крепкое здоровье, безусловно, залог успешной жизни. Но чтобы обрести гармонию и чувствовать себя по-настоящему счастливым, важно уделять внимание и внешнему виду. Найти свою индивидуальность и раскрыть внутреннюю силу помогают проекты Национальной школы красоты.
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