Сделали еноту 9 операций, пытаясь вылечить. В центре помощи «Сирин» спасают диких животных

В деревне Лоси Молодечненского района расположился центр помощи диким животным «Сирин». Хозяйка уникального госпиталя, педиатр и человек с большим сердцем – Ирина Трояновская. Она, что белорусский Айболит. Про ее зоожизнь уже можно писать книгу.

Ирина Трояновская, руководитель центра помощи диким животным «Сирин»:

У нас был енот, мы сделали ему 9 операций, пытаясь сохранить ногу. Он страдал, он лысел на стрессе, мы ему эту ногу отрезали. Если вы сейчас на него посмотрите, то не отличите от остальных, он толстый, упитанный, наглый, пушистый.

Зеленая миссия. За 9 лет вместе с командой волонтеров спасли более 6 000 лесных жителей. За каждым пациентом своя история – попал под машину, врезался в ЛЭП, стал жертвой охоты, оказался ненужным контактному зоопарку. Пострадавших и больных везут со всей страны. Здесь их лечат, выхаживают, и если братья меньшие способны охотиться – выпускают обратно в живую природу. Если нет – оставляют в центре либо пристраивают в заповедники, зоопарки, экоцентры. Ирина Трояновская:

У нас в стране с ветеринарами, которые работают с дикими животными, большая напряженка. Во-первых, рисков много. Те же бешенства и инфекционные заболевания. Во-вторых, они особенные, с птицами единицы работают. За то время, что есть центр, мы уже многое научились делать сами, консультируясь с зарубежными специалистами. На операции мы ездим, а если какие-то травмы, которые не требуют хирургического вмешательства, мы справляемся. Из травмированных животных редких видов мы получаем потомство, готовим к выпуску, и уже этим пополняем популяцию.

Андрей Цегалко, специалист по работе с дикими животными:

Любое животное или птица, которое к нам привозится, в первую очередь проходит процесс карантина. Животное может болеть бешенством, а птица может переносить птичий грипп. Животное может быть ранено, а рана – это гной, заражение. Это все нужно обрабатывать, промывать. Это действительно тяжелый труд.

Вахту несут круглосуточно. Принимают SOS-звонки, делают рентген, возят на прививки. Кормят и стараются обеспечить условия максимально близкие к естественным. Сейчас около 100 приемных детей. Среди бедолаг больше всего птиц. Кто-то из бусликов со сломанным крылом, кто-то искупался в мазуте, кто-то с рахитом. Перечислять можно долго. Но видеть их в небе – лучшая награда. Недавно вернули к жизни ушастых сов, сычей, ястребов. А вот харизматичный филин останется в «Сирине». Его уже приручили. Обратного пути в лес нет. Андрей Цегалко:

Всегда нужно чувствовать животное, чтобы понимать, что ему не нравится именно в этот момент. Ирина Трояновская:

Мне, например, легче зайти к волку морально, чем пойти к незнакомой большой собаке. С волком я всегда знаю, что он может меня укусить, и я уже иду наготове, с сочками, петлями. Когда мы заходим в вольер, мы для него опасность, он будет убегать, кусаться. Вот эти все истории, он пришел к людям, потому что искал помощь. Он пришел к людям, потому что у него не было сил от них уйти, как только дикому животному станет чуть-чуть легче, он сразу откусит им палец.

Наша героиня любит лошадей и всегда мечтала о своих. Сегодня в центре 7 благодарных. 5 из них – спасенные, готовые к покатушкам и иппотерапии. Ирина Трояновская:

Лошадь забирали у хозяев-алкоголиков, она была очень худая, она и сейчас еще не совсем в форме, но по сравнению с тем, какая она приехала, сейчас она выглядит прямо круто.