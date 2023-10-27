Не надо искать спасение в таблетках. Как быстро вылечить простуду у ребёнка?

Вера Позняк, корреспондент:

Осень – это всегда время вирусных заболеваний. От кашля и насморка до серьезных патологий. От каких болезней чаще страдают дети? Попробуем разобраться. С наступлением холодов вирусные инфекции буквально атакуют детей. Стоит ли давать антибиотики, когда сбивать температуру и обращаться к врачу? Эти и многие другие вопросы волнуют родителей.

Светлана Ильясевич, врач-педиатр медицинского центра «Кравира»:

В работе педиатра наиболее актуальны вирусы, которые вызывают заболевание органов дыхательной системы. И вирусы, которые могут вызывать симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Это может быть и грипп, и коронавирус, ротовирусы, аденовирус. Если говорить об инфекции дыхательных путей, то это всем известный насморк, боль в горле, кашель, повышение температуры. Если говорить про ЖКТ, это боль в животе, тошнота. При посещении детского сада или школы ребенок контактирует с другими детьми, как правило, находится в сухом непроветриваемом помещении и сталкивается с новыми вирусами. Распространяются они очень легко: по воздуху с частицами мокроты при дыхании, разговоре или чихании. Светлана Ильясевич:

Питье – самое главное лекарство в лечении вирусной инфекции. И параметры микроклимата, над которыми тоже надо работать. Лучше пусть будет прохладно, чем душно. Если в повседневной жизни оптимально 50-60 % влажность, то на фоне заболеваний можем и 70-80 % рекомендовать. Прохладный, свежий, увлажненный воздух – то, что надо нашим слизистым, чтобы быстрее поправляться.

Большинство таких вирусных заболеваний проходят в легкой форме и лечатся дома. Опасения появляются только при развитии осложнений, в этом случае лечение проходит в стационаре. Поэтому так важно вовремя обратиться к педиатру, который подберет правильное лечение. Светлана Ильясевич:

Когда на фоне инфекции повышается температура, это способствует тому, что вырабатывается больше активных веществ, которые участвуют в борьбе с инфекцией. Но сегодня доказано, что даже если температура не будет очень высокая, организм все равно борется. Если хорошо ребенок переносит, то не сбиваем.