Не надо искать спасение в таблетках. Как быстро вылечить простуду у ребёнка?
Вера Позняк, корреспондент:
Осень – это всегда время вирусных заболеваний. От кашля и насморка до серьезных патологий. От каких болезней чаще страдают дети? Попробуем разобраться.
С наступлением холодов вирусные инфекции буквально атакуют детей. Стоит ли давать антибиотики, когда сбивать температуру и обращаться к врачу? Эти и многие другие вопросы волнуют родителей.
Светлана Ильясевич, врач-педиатр медицинского центра «Кравира»:
В работе педиатра наиболее актуальны вирусы, которые вызывают заболевание органов дыхательной системы. И вирусы, которые могут вызывать симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Это может быть и грипп, и коронавирус, ротовирусы, аденовирус. Если говорить об инфекции дыхательных путей, то это всем известный насморк, боль в горле, кашель, повышение температуры. Если говорить про ЖКТ, это боль в животе, тошнота.
При посещении детского сада или школы ребенок контактирует с другими детьми, как правило, находится в сухом непроветриваемом помещении и сталкивается с новыми вирусами. Распространяются они очень легко: по воздуху с частицами мокроты при дыхании, разговоре или чихании.
Светлана Ильясевич:
Питье – самое главное лекарство в лечении вирусной инфекции. И параметры микроклимата, над которыми тоже надо работать. Лучше пусть будет прохладно, чем душно. Если в повседневной жизни оптимально 50-60 % влажность, то на фоне заболеваний можем и 70-80 % рекомендовать. Прохладный, свежий, увлажненный воздух – то, что надо нашим слизистым, чтобы быстрее поправляться.
Большинство таких вирусных заболеваний проходят в легкой форме и лечатся дома. Опасения появляются только при развитии осложнений, в этом случае лечение проходит в стационаре. Поэтому так важно вовремя обратиться к педиатру, который подберет правильное лечение.
Светлана Ильясевич:
Когда на фоне инфекции повышается температура, это способствует тому, что вырабатывается больше активных веществ, которые участвуют в борьбе с инфекцией. Но сегодня доказано, что даже если температура не будет очень высокая, организм все равно борется. Если хорошо ребенок переносит, то не сбиваем.
Одним из наиболее эффективных методов предупреждения вирусных инфекции считается вакцинопрофилактика. Организм ребенка вырабатывает частичную или полную устойчивость к конкретному заболеванию. Вакцина стимулирует иммунную систему, делая ее способной распознать и атаковать определенный микроорганизм.
Светлана Ильясевич:
Не надо искать спасение в лекарствах, чаще всего для лечения банальной вирусной инфекции хватает питья, правильного микроклимата и жаропонижающего средства.
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