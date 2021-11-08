«Рассказывают со слезами на глазах те зверства, которые творили фашисты». Кого допрашивают по делу о геноциде?

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Кто сейчас свидетели, которые рассказывают об этих убийствах, расстрелах, сожжениях деревень?

Эдуард Скурат, старший прокурор управления, заместитель руководителя следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию дела о геноциде:

Прежде всего это пожилые люди, которые пережили, зачастую это период их детского возраста, но у них четко отложились в памяти те зверства, которые происходили. Они рассказывают (зачастую со слезами на глазах) те зверства, которые творили фашисты. Хочу обратить внимание, что с целью сохранения исторической памяти, часто эти допросы проводятся с использованием видеозаписей, чтобы это были живые показания людей.

Алена Сырова, СТВ:

Мы с вами все время повторяем, что свидетелей тех событий осталось очень мало. Понятно, что 10-20 лет назад этих людей было больше. Не упустили ли мы момент? Может, стоило этим заняться раньше?