«Рассказывают со слезами на глазах те зверства, которые творили фашисты». Кого допрашивают по делу о геноциде?
Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Кто сейчас свидетели, которые рассказывают об этих убийствах, расстрелах, сожжениях деревень?
Эдуард Скурат, старший прокурор управления, заместитель руководителя следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию дела о геноциде:
Прежде всего это пожилые люди, которые пережили, зачастую это период их детского возраста, но у них четко отложились в памяти те зверства, которые происходили. Они рассказывают (зачастую со слезами на глазах) те зверства, которые творили фашисты. Хочу обратить внимание, что с целью сохранения исторической памяти, часто эти допросы проводятся с использованием видеозаписей, чтобы это были живые показания людей.
Алена Сырова, СТВ:
Мы с вами все время повторяем, что свидетелей тех событий осталось очень мало. Понятно, что 10-20 лет назад этих людей было больше. Не упустили ли мы момент? Может, стоило этим заняться раньше?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Говорить, упустили или не упустили, не стоит, здесь надо понимать, что время идет. Конечно, тех свидетелей, которых мы могли запечатлеть 10-30 лет назад, было гораздо больше. Но важно, что в каждой семье есть те истории, которые живые. Мы являемся живыми свидетелями того, что передавали нам наши родители, деды. Мы это все знаем. Точно так же и у меня, маме было 4 года, но это была Белосточчина, полностью заселена белорусами. Она не раз рассказывала, как в первые день войны приезжали немцы на мотоциклах с закатанными рукавами, сжигали дома. Почему сжигали? Если он коммунист, значит сжигали сразу, а семью выводили и расстреливали. Это все она запечатлела и потом рассказывала. Поэтому с точки зрения проведения следственных действий надо живые свидетели, запечатления, но мы сами, белорусский народ, являемся живыми свидетелями того зверства, которое чинилось против нас на нашей территории. И это главное.
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