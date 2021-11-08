«Каждый день в нашем городе умирали». Почему Беларусь имеет право говорить о геноциде народа?

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы в основном рассуждаем бытовыми понятиями, знаем о геноциде еврейского народа, Холокосте. Кто изучает историю Закавказья или политикой интересуется, знает о геноциде армян. Эти вещи – очень важно – поднимаются на трибунах ООН, страны дружественные признают или не признают геноцид тех же армян. Почему мы вдруг тоже решили, что у нас был геноцид?

Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:

Я начну с того, что мне довелось присутствовать на встрече министров образования Евросоюза. И был представитель Беларуси. Это было в 2010 году в Освенциме. И там было сказано, что является главным звеном Второй мировой войны – Холокост. Что является главным звеном в системе Холокоста? Это лагерь смерти Аушвиц. Было такое определение. Но что касается Беларуси, то эта страна уникальна, потому что нигде больше не было убито столько людей, как в Беларуси. Это действительно не меньше трети, 30 % жителей Беларуси было убито. Да, были разные национальности. Кирилл Казаков:

Война уникальна тем, что сюда враг пришел не захватить, а вырезать фактически население. Кузьма Козак:

Убивали Беларусь таким образом. Если коренной нации, белорусов, было более 7 миллионов, то второй являлись евреи – 940 тысяч. Третьей являлись поляки, четвертыми – русские и так далее. Когда закончилась война, наша Беларусь изменилась. Есть несколько характеристик. Первая – геноцид, убийства. Вторая – массовое сопротивление, партизанское движение. Третья – сожженные деревни. Нигде в мире нет такого явления, когда живых людей сжигали. 628 деревень. Мы сейчас говорим о том, что 5 454 населенных пункта нашей республики было или полностью, или частично уничтожено. Как определить? Если мы начнем с 1941 года (сегодня 8 ноября), вчера и сегодня, в эти дни, в 1941 году идет массовое убийство в Минске. Это первая была массовая акция у нас в Минске, не менее 10 тысяч человек было убито. И дальше идут карательные операции, сожженные деревни, когда еще не было партизанского движения.

Алена Сырова, СТВ:

Мы говорим, что самое главное – доказать, что был умысел именно на истребление белорусского народа. О том, чтобы убивать евреев, было известно, такая задача стояла у захватчиков. Кузьма Козак:

Не только убивать евреев. Это мы говорим о такой градации, потому что убивали и активистов советской власти. Убивали не самого активиста или коммуниста, председателя сельского совета, а убивали всю семью – жену, детей. Эдуард Скурат, старший прокурор управления, заместитель руководителя следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию дела о геноциде:

Давайте вспомним и членов семей командиров советских, партийных работников.