«Каждый день в нашем городе умирали». Почему Беларусь имеет право говорить о геноциде народа?
Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы в основном рассуждаем бытовыми понятиями, знаем о геноциде еврейского народа, Холокосте. Кто изучает историю Закавказья или политикой интересуется, знает о геноциде армян. Эти вещи – очень важно – поднимаются на трибунах ООН, страны дружественные признают или не признают геноцид тех же армян. Почему мы вдруг тоже решили, что у нас был геноцид?
Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:
Я начну с того, что мне довелось присутствовать на встрече министров образования Евросоюза. И был представитель Беларуси. Это было в 2010 году в Освенциме. И там было сказано, что является главным звеном Второй мировой войны – Холокост. Что является главным звеном в системе Холокоста? Это лагерь смерти Аушвиц. Было такое определение. Но что касается Беларуси, то эта страна уникальна, потому что нигде больше не было убито столько людей, как в Беларуси. Это действительно не меньше трети, 30 % жителей Беларуси было убито. Да, были разные национальности.
Кирилл Казаков:
Война уникальна тем, что сюда враг пришел не захватить, а вырезать фактически население.
Кузьма Козак:
Убивали Беларусь таким образом. Если коренной нации, белорусов, было более 7 миллионов, то второй являлись евреи – 940 тысяч. Третьей являлись поляки, четвертыми – русские и так далее. Когда закончилась война, наша Беларусь изменилась. Есть несколько характеристик. Первая – геноцид, убийства. Вторая – массовое сопротивление, партизанское движение. Третья – сожженные деревни. Нигде в мире нет такого явления, когда живых людей сжигали. 628 деревень. Мы сейчас говорим о том, что 5 454 населенных пункта нашей республики было или полностью, или частично уничтожено. Как определить? Если мы начнем с 1941 года (сегодня 8 ноября), вчера и сегодня, в эти дни, в 1941 году идет массовое убийство в Минске. Это первая была массовая акция у нас в Минске, не менее 10 тысяч человек было убито. И дальше идут карательные операции, сожженные деревни, когда еще не было партизанского движения.
Алена Сырова, СТВ:
Мы говорим, что самое главное – доказать, что был умысел именно на истребление белорусского народа. О том, чтобы убивать евреев, было известно, такая задача стояла у захватчиков.
Кузьма Козак:
Не только убивать евреев. Это мы говорим о такой градации, потому что убивали и активистов советской власти. Убивали не самого активиста или коммуниста, председателя сельского совета, а убивали всю семью – жену, детей.
Эдуард Скурат, старший прокурор управления, заместитель руководителя следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию дела о геноциде:
Давайте вспомним и членов семей командиров советских, партийных работников.
Кузьма Козак:
Это уже в более поздний период – партизанское движение, партизанские зоны. Сожжение деревень – это массовые убийства. И мы вот так по каждой категории когда будем говорить, увидим, что это уничтожение имело планомерный умысел с самого 1941 года. Это были продуманные программы: и «Ост», и «Барбаросса», «Зеленая папка», «Коричневая папка». Любое проявление, направленное против немецкого солдата, каралось чем? Так называемая Директива о заложниках: за каждого убитого – 100 человек, за каждого убитого – сожженная деревня. И так далее. Минск, например, возьмем – 250 тысяч до войны. В августе 1944 года – есть данные, что в Минске только 50 тысяч человек. А вокруг них – это и Тростенец (206 тысяч); и лагерь на Широкой (20 тысяч); Масюковщина, «Шталаг» – 352 (80 тысяч). Это и другие места, будь то облавы или одиночные акции. Каждый день в нашем городе умирали, убивали.
Почти готов законопроект о признании геноцида белорусского народа. Почему его принимают только сейчас – читайте здесь.