Лазуткин: жалуются, что их по телевизору обижает Азарёнок. Но в странах развитой демократии никто не будет считать до двух

Новости Беларуси. На прошлой неделе в Союзном государстве отметили сразу два праздника – День народного единства в России и День Октябрьской революции в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему мы отмечаем разные праздники и каково их современное значение? Материал Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Обычно в этот день нам рассказывают, что советские праздники устарели, надо стремиться в будущее и избавляться от ужасного прошлого. Все, что вам доводят, что вам делать или не делать, всегда имеет под собой определенную задачу. Понятно, что если есть плохие праздники, значит скоро будут и хорошие. Будьте уверены, вам их обязательно устроят. Например, 14 октября у наших южных соседей отмечается День защитника Украины. Что надо делать в этот светлый праздник? Правильно, петь песни про Бандеру.

Андрей Лазуткин:

«Батько наш – Бандера, Украина – мати». Кстати, поют в натовском камуфляже, чтобы было более патриотично. Но если вы не военный, то же самое для вас исполнят гражданские лица.

Андрей Лазуткин:

А это уже поет местная автокефальная церковь, тоже большие поклонники Бандеры. И вот это все ни разу не устаревшее, нет, это хорошие новые праздники. Смотрите в видеоматериале. Будет ли такое у нас? Конечно, только вместо Бандеры будут какие-то местные полицаи. На первом этапе они запрещают советские праздники, а затем новой Беларуси нужны будут новые герои. И понятно, что если вы военный, сказали петь – будете петь. В 1990-е все это уже проходили. Тогда нашу армию и силовые структуры попытались сделать национально свядомымі. Занимался этим, кстати, известный Николай Статкевич. И неважно, чего хотите лично вы. Вас никто ни о чем не спросит. Как это все устроено, недавно объяснял Путин.

Что беспокоит? Что этим людям голову не дают поднять. Кого-то просто убивают прямо на улицах, а кого-то изолируют. Складывается впечатление, что легальными способами украинскому народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые бы отвечали напрямую интересам украинского народа. Андрей Лазуткин:

Что это за такие нелегальные методы? Вот наши деятели жалуются, что их по телевизору обижает Григорий Азаренок. Но есть и другие методы, которые используют в странах развитой демократии. Например, застрелить во дворе из нагана, взорвать машину, отрезать голову, подкинуть патроны, как это было с Бузиной, Шереметом, Гонгадзе, Симоненко. И никто не будет считать до двух и что-то объяснять по телевизору. Но давайте вернемся к теме 7 ноября.

Андрей Лазуткин:

К сожалению, этот праздник не отмечают и в России. Конечно, голоса там звучат разные, но за любой информацией, картиной, новым сериалом про Советский Союз, который сняли за миллионы долларов, надо всегда видеть, кому это выгодно. Так вот, в 1990-е рассказами про ужасных коммунистов когда-то там в прошлом надо было оправдать гораздо более ужасное настоящее. Например, расстрел из танков Белого дома, гражданские войны в СНГ, наркоманию, безработицу, проституцию, организованную преступность и прочие ростки демократии. Почему это все появилось? Ну, ясное дело, потому что коммунисты были плохие. А дальше оказалось, что наши отцы, деды, прадеды – это убийцы, палачи, которые не освободили полмира от нацизма, а загнали в рабство свободные народы Европы. А все что построили, так это ГУЛАГ. И, разумеется, тут же вылезли всякие «лесные братья», полицаи, бандеровцы, власовцы и их потомки, которые пострадали от советской власти. Потому что если советская власть преступная, то они, получается, пострадали безвинно и, например, могут обратиться в Европейский суд по правам человека. Многие, кстати, живы и сегодня, особенно бандеровцы. Они просто мало воевали, в основном резали мирное население, поэтому хорошо сохранились.

– Расскажите, пожалуйста, вы принимали участие в боях еще в прошлом столетии?

– Да.

– А расскажите немного про это. Как это было?

– Ну, как было. Организовалась повстанческая армия. Это великая армия была. Подробнее в видеоматериале. Андрей Лазуткин:

А еще начались гражданские войны в бывших республиках, где местные начали убивать русских и выгонять их со своих независимых территорий. А еще НАТО показало, кто настоящий хозяин в Европе, когда против Югославии провели полноценную военную операцию. И тогда уже всем стало понятно, что следующие будем мы. Например, Чечне завтра помогут в ее борьбе за независимость, как это было с Косово. И вот тогда к власти приходит Владимир Путин.

Мы с вами только что на экранах своих телевизоров, я думаю, что и вы тоже, видели это животное, которое нам ФСБ в Москву привезло. Я имею в виду животное под названием Салман Радуев. Вот такого зверья там еще бегает достаточно. И не исключено, что они могут собираться в стаи, огрызаться, нападать и наносить нам определенный ущерб. Это правда. Но организованного сопротивления там уже не будет. И это тоже правда. Андрей Лазуткин:

Но приходит он не просто так. Путина поддержали определенные круги, которые, мягко говоря, были очень далеки от коммунизма. Это был класс крупных собственников, которые тогда контролировали все ключевые добывающие предприятия в России, банки, нефть, металлы, внешнюю торговлю. В 1990-е годы им сначала, наоборот, был выгоден слабый, пьяный Ельцин, чтобы успешно провести приватизацию. А теперь им нужна была уже сильная власть, которая бы закрепила итоги приватизации, потому что была реальная угроза, что Россия просто развалится на куски вместе со всеми их капиталами. Это, кстати, перекликается с нашими выборами год назад. Вы думаете, для чего вдруг вспомнили Конституцию 1994 года? Она в своем первом варианте вообще нерабочая. Страной невозможно управлять, потому что все решения исполнительной власти можно отменять по щелчку пальцев. То есть год назад им нужна была слабая власть, чтобы хорошо поделить собственность, как в 1990-е. А Лукашенко в этих вопросах всегда был верен себе. Вот фрагмент выступления на заводе «Горизонт» в далеком 1996 году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня я внимательнейшим образом изучаю ситуацию по заработной плате. И я убежден, что я еще найду и причины невыплаты этой зарплаты. Но я уже как-то сказал на встрече с аграрниками: пока меня народ выкинет из этого кресла, я кое-кого куда-нибудь отправлю. И это будет, я еще раз повторяю, если вовремя, к 8 марта, не будет погашена задолженность по зарплате. Меня не интересует, еще раз подчеркиваю: или у Винниковой возьмут деньги, или министры принесут эти деньги, или эти деньги тот, кто украл, вернет. Меня это по большому счету сегодня не интересует. Потому что я не заслужил того, чтобы меня народ выкинул, как использованную тряпку, из государства. У меня государство, в котором я родился, здесь, на этой земле. Я здесь и умру. Мне некуда сегодня, как и вам, уезжать из этого государства. И пришел я не для того, чтобы «рэформы правадзіць, якіх сёння няма, таму эканоміка рушыцца».