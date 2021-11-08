Публичное отрицание, а не у себя на кухне. Кто может считаться нарушителем закона о геноциде?

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Каким образом мы планируем преследовать тех преступников, которые живут за рубежом? Мы будем постоянно посылать запросы? Как действовать?

Эдуард Скурат, старший прокурор управления, заместитель руководителя следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию дела о геноциде:

Единственный механизм, установленный законом, – будет запрошена экстрадиция. В случае отказа будут направлены, переданы документы для привлечения к уголовной ответственности на территории этого государства. Кирилл Казаков:

Мы потенциально будем просто-напросто грозить уголовным делом на нашей территории? Эдуард Скурат:

У нас есть рамки закона, которые мы должны все соблюдать. Кирилл Казаков:

Хорошо. А вот история с «Польской школой» в Бресте, когда была фотография Бурова, когда был проведен «юбилей» в классе. Что бы сейчас грозило тем гражданам Беларуси, которые это дело проводили? Эдуард Скурат:

Давайте мы примем закон о геноциде и установим ответственность. Кирилл Казаков:

Какие предложения есть? Эдуард Скурат:

Предложения есть, действительно, привлекают людей за действия, которые оправдывают геноцид, к уголовной ответственности.