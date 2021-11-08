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Публичное отрицание, а не у себя на кухне. Кто может считаться нарушителем закона о геноциде?

08 ноября 2021 17:41
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Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Каким образом мы планируем преследовать тех преступников, которые живут за рубежом? Мы будем постоянно посылать запросы? Как действовать?

Публичное отрицание, а не у себя на кухне. Кто может считаться нарушителем закона о геноциде?-1

Эдуард Скурат, старший прокурор управления, заместитель руководителя следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию дела о геноциде:
Единственный механизм, установленный законом, – будет запрошена экстрадиция. В случае отказа будут направлены, переданы документы для привлечения к уголовной ответственности на территории этого государства.

Кирилл Казаков:
Мы потенциально будем просто-напросто грозить уголовным делом на нашей территории?

Эдуард Скурат:
У нас есть рамки закона, которые мы должны все соблюдать.

Кирилл Казаков:
Хорошо. А вот история с «Польской школой» в Бресте, когда была фотография Бурова, когда был проведен «юбилей» в классе. Что бы сейчас грозило тем гражданам Беларуси, которые это дело проводили?

Эдуард Скурат:
Давайте мы примем закон о геноциде и установим ответственность.

Кирилл Казаков:
Какие предложения есть?

Эдуард Скурат:
Предложения есть, действительно, привлекают людей за действия, которые оправдывают геноцид, к уголовной ответственности.

Публичное отрицание, а не у себя на кухне. Кто может считаться нарушителем закона о геноциде?-4

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы говорим об уголовной ответственности, и при этом очень важно понимать, что это публичное отрицание геноцида с использованием в том числе сети Интернет, а не просто у себя на кухне дома. Публичное отрицание с использованием служебного положения – это когда должностное лицо имеет возможность довести свою искаженную информацию, направленную на отрицание геноцида.

Я хотела бы вас вернуть еще в плоскость закона, который уже принят и работает, – о недопущении реабилитации нацизма и закон о противодействии экстремизму. Фактически это тоже законы, которые в связке идут, направленные на в том числе и тему ответственности за использование символов, лозунгов. Это все здесь. Там же прописано и то, что должно делать государство на данном этапе в школах, в информационном пространстве, в образовательном процессе. Кстати, в проекте закона мы сегодня также прописываем Совету министров Республики Беларусь принять меры по увековечиванию жертв геноцида, разработать иные меры в развитии этого закона, потому что речь идет и о просветительских мероприятиях, о вопросах публичных. И самое главное, принять решение для того, чтобы добиваться признания геноцида белорусского народа на международном уровне. Это очень-очень важно. Как бы ни было трудно и сложно, Беларусь должна заявлять свое право и добиваться признания геноцида белорусского народа.

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# Великая Отечественная война # общество # Кирилл Казаков # Эдуард Скурат # Лилия Ананич # Ромуальд Райс # Фотофакт

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