Публичное отрицание, а не у себя на кухне. Кто может считаться нарушителем закона о геноциде?
Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Каким образом мы планируем преследовать тех преступников, которые живут за рубежом? Мы будем постоянно посылать запросы? Как действовать?
Эдуард Скурат, старший прокурор управления, заместитель руководителя следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию дела о геноциде:
Единственный механизм, установленный законом, – будет запрошена экстрадиция. В случае отказа будут направлены, переданы документы для привлечения к уголовной ответственности на территории этого государства.
Кирилл Казаков:
Мы потенциально будем просто-напросто грозить уголовным делом на нашей территории?
Эдуард Скурат:
У нас есть рамки закона, которые мы должны все соблюдать.
Кирилл Казаков:
Хорошо. А вот история с «Польской школой» в Бресте, когда была фотография Бурова, когда был проведен «юбилей» в классе. Что бы сейчас грозило тем гражданам Беларуси, которые это дело проводили?
Эдуард Скурат:
Давайте мы примем закон о геноциде и установим ответственность.
Кирилл Казаков:
Какие предложения есть?
Эдуард Скурат:
Предложения есть, действительно, привлекают людей за действия, которые оправдывают геноцид, к уголовной ответственности.
Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы говорим об уголовной ответственности, и при этом очень важно понимать, что это публичное отрицание геноцида с использованием в том числе сети Интернет, а не просто у себя на кухне дома. Публичное отрицание с использованием служебного положения – это когда должностное лицо имеет возможность довести свою искаженную информацию, направленную на отрицание геноцида.
Я хотела бы вас вернуть еще в плоскость закона, который уже принят и работает, – о недопущении реабилитации нацизма и закон о противодействии экстремизму. Фактически это тоже законы, которые в связке идут, направленные на в том числе и тему ответственности за использование символов, лозунгов. Это все здесь. Там же прописано и то, что должно делать государство на данном этапе в школах, в информационном пространстве, в образовательном процессе. Кстати, в проекте закона мы сегодня также прописываем Совету министров Республики Беларусь принять меры по увековечиванию жертв геноцида, разработать иные меры в развитии этого закона, потому что речь идет и о просветительских мероприятиях, о вопросах публичных. И самое главное, принять решение для того, чтобы добиваться признания геноцида белорусского народа на международном уровне. Это очень-очень важно. Как бы ни было трудно и сложно, Беларусь должна заявлять свое право и добиваться признания геноцида белорусского народа.
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