«Есть проявления нацизма где-то из подполья». Не будет ли реванша фашистских идей в Германии?

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У нас есть возможность поговорить с экспертом из Германии, который может сказать, не будет ли реванша фашистских идей в той же Германии?
Александр Рар, журналист, политолог (Германия):
В Германии нет нацизма, но в то же самое время есть проявления нацизма где-то из подполья. Например, кто поджигает дома беженцев, которые здесь просят политического убежища. Вот уже последние 30 лет это происходит достаточно регулярно. Людей ловят, достаточно жестко наказывают, в тюрьму сажают. В основном это люди фашистского направления, но это одиночки. Прошел какой-то процесс взаимопонимания и попытки примириться. Серьезно примириться после Второй мировой войны. Вы не услышите ни одну официальную речь в юбилей каких-то значимых дат Второй мировой войны, где немецкий политик не говорил бы со стыдом и отвращением о том, что Гитлер делал на востоке Европы. Но вопрос сейчас предоставления жертвам или этой всей политике статуса геноцида, то есть приравнивание его к Холокосту, будет иметь определенные политические последствия. Вплоть до призыва к выплатам компенсации со стороны Германии. Это тоже где-то может поставить под вопрос, я сейчас говорю осторожно, но все равно нужно об этом подумать, вопрос примирения, который длился еще с СССР и теперь с Беларусью, Украиной, Россией, с Германией на протяжении последних десятилетий.
Читайте также:
Почти готов законопроект о признании геноцида белорусского народа. Почему его принимают только сейчас?
«Существует отдельный батальон». Кто будет контролировать исполнение закона о геноциде?
«Каждый день в нашем городе умирали». Почему Беларусь имеет право говорить о геноциде народа?