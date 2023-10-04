Расхлябанность на высочайшем уровне. Дзиодзина о скандале в канадском парламенте

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Уже не секрет, что приезд Владимира Зеленского в Канаду оскандалился инцидентом в канадском парламенте. Напомню, что местное руководство пригласило на мероприятие бывшего ветерана СС, где представило его как героя, и вместе с украинским лидером разразилось овацией. В мировом сообществе эпизод срезонировал, есть основания полагать, что совершенно не так, как ждали. Однако какими судьбами ни оказался бы ветеран СС в числе приглашенных, сам факт присутствия гостя с такой биографией «говорит» не в пользу канадских властей. Ведь в любом случае на поверхность выходят такие принципы, что отрицательно бьют в «политический статус».

По одной из версий, канадские власти «не знали». Если допустить, что все именно так и было, то это вопрос про ответственность – как вышло, что, приглашая незнакомого человека в парламент, его «не проверили»? Версия для белорусских ушей непонятна. Разве можно представить, чтобы у нас на таком высочайшем уровне процветала расхлябанность? Размышляя об этом, становится как никогда понятно, почему наш Президент может и пожурить свое рабочее окружение. Да чтоб таких инцидентов не было, когда бы исполнители настолько не занимались работой. Таким образом, если канадские власти правда не знали, что приглашенный не просто «какой-то дед», то вопрос к эффективности управления. И с учетом уровня попустительства возникает логичный вопрос – а что ж там еще не так? По аналогии.

Но если допустить, что приглашая ветерана СС и представляя его Зеленскому как героя, защищавшего Украину, канадские власти все-таки были в курсе, это косвенно намекает, что сама идеология «эсэсэвцев» им близка. Новость с позиции человечности так себе. Ведь едва ли адекватный народ желал бы доверить свои жизнь и страну настолько жестоким, чудовищным людям. Таким образом, при правдивости этой версии приходит не вопрос дисциплины, а про то, что не так с «канадской идеологией». Не показной и демократической, а той, что поистине.