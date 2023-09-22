Дзиодзина: Дуда и Моравецкий напоминают Гитлера. Почему политика поляков похожа на фашистскую Германию 1940-х?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Наблюдая за тем, что вытворяют политики в Польше, невольно вспоминаются 1940-е годы в Германии. Напомню, тогда все сложилось именно так, чтобы к власти пришел такой человек, как Гитлер, и в самой стране прижились идеи агрессивной внешней политики. На тот момент немцы тоже длительный срок находились в атмосфере нужды, лишений и хаоса.

На постоянной основе жить при таких условиях, как правило, человек не может и обычно желает вернуться к порядку. Но если непредсказуемость слишком длительная и усталость от хаоса запредельна, народ принимает любую идеологию, лишь бы жизнь стала вновь организованной и понятной. Едва ли сам Дуда или премьер Моравецкий напоминают Гитлера. Однако же продвижение русофобской политики имеет довольно чудовищные тенденции.

На данный момент рейтинг правящей партии Польши упал. А народ недоволен проамериканской политикой, взятой в основу их местным правительством. Ведь в результате набор основных необходимых для жизни потребностей у населения Польши страдает. И вопрос «кто виноват» у обычных нормальных поляков стоит очень остро.