Дзиодзина: Дуда и Моравецкий напоминают Гитлера. Почему политика поляков похожа на фашистскую Германию 1940-х?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Наблюдая за тем, что вытворяют политики в Польше, невольно вспоминаются 1940-е годы в Германии. Напомню, тогда все сложилось именно так, чтобы к власти пришел такой человек, как Гитлер, и в самой стране прижились идеи агрессивной внешней политики. На тот момент немцы тоже длительный срок находились в атмосфере нужды, лишений и хаоса.
На постоянной основе жить при таких условиях, как правило, человек не может и обычно желает вернуться к порядку. Но если непредсказуемость слишком длительная и усталость от хаоса запредельна, народ принимает любую идеологию, лишь бы жизнь стала вновь организованной и понятной. Едва ли сам Дуда или премьер Моравецкий напоминают Гитлера. Однако же продвижение русофобской политики имеет довольно чудовищные тенденции.
На данный момент рейтинг правящей партии Польши упал. А народ недоволен проамериканской политикой, взятой в основу их местным правительством. Ведь в результате набор основных необходимых для жизни потребностей у населения Польши страдает. И вопрос «кто виноват» у обычных нормальных поляков стоит очень остро.
Алена Дзиодзина:
15 сентября возражение на своих политиков работники госбюджетной сферы обозначили «маршем гнева». Если верить открытым источникам, против канцелярии правящего премьер-министра вышли сотрудники прокуратуры, полиции, судов, управления социального страхования и Национальной инспекции труда, а также работники учреждений культуры, пожарные, учителя и чиновники из органов местного самоуправления. Ситуация неприятная.
И на данный момент представителям польской власти стратегически нужен «громоотвод». В связи с этим правительство Польши поставило на трансляцию русофобских идей в свое социальное общество. При попытках переключить направленность недовольства с себя на некоего мифического виновника в лице России (а заодно и Беларуси как их союзников), польское руководство сеет ненависть, согласно национальному признаку.
Согласитесь, когда не нравится, как поступают русские или что-то претит в белорусах, то это одна история про неприязнь. Но если некий мифический белорус или русский становится виноватым в том, что польский народ страдает, то и ненависть выходит на новый уровень. Ее интенсивность и глубина меняются.
Алена Дзиодзина:
Осознают ли польские власти, каким потенциалом последствий напитана их риторика, пока вопрос. Однако предположительно, что те вообще о таком не думают, имея в виду лишь свой интерес оставаться в должности. Ведь на данный момент «миф виноватого» может сработать, перенаправив фокус народного гнева со своего правительства на Беларусь и Россию. В формате того мышления две наши страны звучат как синонимы. И на автомате свое отношение к русскому переносят на нас.
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