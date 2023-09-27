Зеленский тогда и сейчас. Психолог объяснила, почему внешность украинского президента сильно изменилась с 2022-го

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Недавно, обсуждая возможность мирных переговоров с представительством Украины, Александр Лукашенко и президент России обратились к ассоциациям о военном конфликте, прозвучавшим от Энтони Блинкена, мол, диалог – это танго, в котором участвуют двое: «Танго – это, конечно, хорошо. Но я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так все время будут плясать под чужую дудку и музыку».
Ведь на данный момент гопак Украина танцует под звуки кантри. Об этом весьма символично сообщает опыт участия президента Зеленского в недавней встрече Генассамблеи ООН.
И тем, кто хотел бы взглянуть на лицо современной западной демократии как партнера, предлагаю всмотреться в кадры мероприятия и особенно на глаза Зеленского. А затем сравнить: «Владимир тогда и сейчас». Уверяю, вы удивитесь, как на временном срезе президенты Зеленские посмотрят на вас по-разному.
Алена Дзиодзина:
Довольно немало можно списать на усталость и возможный прием веществ, но все же во время предвыборной это был человек с открытыми и добрым взглядом. А сейчас с экранов в лице Владимира смотрит волк. Только не гордый, сильный и воевавший, а озлобленный, затравленный и как будто бы сломленный. Военный конфликт наложил отпечаток.
Однако в глаза бросается то, что большим волком он смотрит как раз не в момент, когда говорят, например, про Россию и Путина, а глядя на Байдена и других якобы зарубежных союзников. Парадоксально же, правда?
Казалось бы да, но нет! Если предположить, что чувства Зеленского «ползут» на лицо, как реакция не на сам военный конфликт, а на то, что Владимир смотрит и слышит от представителей Запада. Ведь сколько бы раз он ртом ни сказал «спасибо», весьма заметно, как, участвуя в Генассамблее ООН, Зеленский благодарит с отвращением, словно его неминуемо вырвет, и смотрит так, будто всех ненавидит.
Алена Дзиодзина:
Об этом очень информативно кричат его тело и мимика – поджатые ноздри и искривленный рот. Вариантов причин, почему Зеленскому в тот момент столь противно, поистине самый минимум. Либо человек отравился, либо его слова и чувства в данном случае не в соответствии. И говорить «спасибо» президент Украины вынужден, когда поистине разочарован и зол на весь этот глянцево-сердобольный Запад.
В произносимых словах, жестах и поведении наблюдается дисгармония. Так бывает, когда человек понимает, к примеру, что был обманутым, однако признаться не может. Дисбаланс картинки и слов демонстрирует нам, насколько же сильно украинский президент несвободен. Как и толкает предположить, на что возникают конкретные чувства.
За обидой обычно стоят ожидания: что помогли, например, недостаточно, либо за то, что вообще на конфликт подначили. Ведь если смотреть, как развивалась предвоенная ситуация, западный мир выступал провокатором. Не исключено, что и сам Зеленский наконец это понял.
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