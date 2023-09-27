Зеленский тогда и сейчас. Психолог объяснила, почему внешность украинского президента сильно изменилась с 2022-го

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Недавно, обсуждая возможность мирных переговоров с представительством Украины, Александр Лукашенко и президент России обратились к ассоциациям о военном конфликте, прозвучавшим от Энтони Блинкена, мол, диалог – это танго, в котором участвуют двое: «Танго – это, конечно, хорошо. Но я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так все время будут плясать под чужую дудку и музыку».

Ведь на данный момент гопак Украина танцует под звуки кантри. Об этом весьма символично сообщает опыт участия президента Зеленского в недавней встрече Генассамблеи ООН.

И тем, кто хотел бы взглянуть на лицо современной западной демократии как партнера, предлагаю всмотреться в кадры мероприятия и особенно на глаза Зеленского. А затем сравнить: «Владимир тогда и сейчас». Уверяю, вы удивитесь, как на временном срезе президенты Зеленские посмотрят на вас по-разному.

Алена Дзиодзина:

Довольно немало можно списать на усталость и возможный прием веществ, но все же во время предвыборной это был человек с открытыми и добрым взглядом. А сейчас с экранов в лице Владимира смотрит волк. Только не гордый, сильный и воевавший, а озлобленный, затравленный и как будто бы сломленный. Военный конфликт наложил отпечаток.

Однако в глаза бросается то, что большим волком он смотрит как раз не в момент, когда говорят, например, про Россию и Путина, а глядя на Байдена и других якобы зарубежных союзников. Парадоксально же, правда?

Казалось бы да, но нет! Если предположить, что чувства Зеленского «ползут» на лицо, как реакция не на сам военный конфликт, а на то, что Владимир смотрит и слышит от представителей Запада. Ведь сколько бы раз он ртом ни сказал «спасибо», весьма заметно, как, участвуя в Генассамблее ООН, Зеленский благодарит с отвращением, словно его неминуемо вырвет, и смотрит так, будто всех ненавидит.