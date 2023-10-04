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Автобус насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Гродно

04 октября 2023 09:05
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Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом произошло в Гродно. Автобус сбил мужчину на пешеходном переходе. Сообщение об инциденте поступило около шести утра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Гродно-1

На перекрестке улиц Горновых-Лелевеля автобус МАЗ совершил наезд на пешехода. За рулем находился 62-летний водитель. Предотвратить аварию он не смог. Мужчина оказался зажат под многотонной машиной и от полученных травм скончался на месте. Следственно-оперативная группа продолжает устанавливать подробности ДТП. По словам водителя автобуса, заметить пешехода ему помешал дождь.

# ДТП # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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